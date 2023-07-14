影／女子蒐集掉髮23年成「超巨大髮球」 網友看了全崩潰

澳洲一名女子從23年前開始「蒐集掉髮」，20幾年來這些掉髮已經成為一顆「巨大毛球」，甚至比女子的頭還大，讓她十分引以為傲。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，43歲的柏內爾（Divina Burnell）從女兒出生那年開始蒐集自己的掉髮。2000年時，柏內爾在沐浴後撿起卡在排水孔的頭髮，原本只是怕頭髮堵塞下水道，但突然心血來潮乾脆開始把頭髮蒐集起來保存。

柏內爾的女兒帕迪（Monica Puddy）受訪時表示，媽媽從自己小時候開始蒐集這些頭髮，以前她邀同學來家裡玩的時候，媽媽都會特地拿出這顆大毛球來「炫耀」，因為她喜歡看到其他人驚嚇的反應，覺得這麼做很好笑。

23年過去，這團毛球變得越來越大，甚至比媽媽的頭還要大。現在柏內爾依然會在朋友來家裡玩時拿出「大毛球」炫耀，帕迪也拍攝TikTok影片跟網友分享媽媽特殊的嗜好。雖然帕迪在影片中強調這些頭髮都是洗澡時的掉髮，但是不少網友看了仍覺得超級噁心。

有網友就說：「感覺這顆毛球已經長出自己的生態系統了」、「感覺可以做成巨大羊毛氈」、「天啊超可怕」、「這就是步入婚姻後需要接受的事嗎？」也有網友表示想要蒐集一顆專屬自己的「大毛球」。