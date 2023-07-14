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外送員雨夜送餐慘遭嫌棄！為一事故放下自尊 撿起紙幣惹人憐

香港01／ 撰文：桃樂斯
馬來西亞有外賣員送外賣時，碰上大雨致全身濕透，當他將外賣交給客人時卻惹來對方嫌棄，竟將錢直接甩給他，以致跌在地上，深感委屈故發文呻苦，惹來網民關注。（FB「Mohd Yusmadi」圖片）
馬來西亞有外賣員送外賣時，碰上大雨致全身濕透，當他將外賣交給客人時卻惹來對方嫌棄，竟將錢直接甩給他，以致跌在地上，深感委屈故發文呻苦，惹來網民關注。（FB「Mohd Yusmadi」圖片）

不管什麼職業，只要是靠雙手努力賺錢的工作，都應該受到尊重！馬來西亞日前有外賣員大吐苦水，分享他某天送外賣時，剛好碰上大雨致全身濕透，當他將外賣交給客人時卻惹來對方嫌棄，竟將錢直接甩給他，以致跌在地上。但他想到家中孩子和所需使費，還是默默撿起地上金錢，深感委屈故發文呻苦。不少網民都對該客人無禮行為感到憤怒；亦有人安慰樓主，他是為生計而工作，而不是乞求對方施捨，盼他不用感到自卑。

該外賣員馬迪（Mohd Yusmadi）在Facebook「Penang Press」群組發帖，指他在某個滂沱大雨的晚上接到訂單，便駕駛電單車去送外賣，可惜他身穿雨衣，到達時全身還是被淋濕，並苦言「確實有人會用厭惡的眼光看我」。

他指下訂單的客人覺得他很嘔心，加上因為不想碰到他濕漉漉的雙手，「對方付錢時直接把錢甩在柱子上，並跌到地上」，不過因為他作為父親，想到家中的孩子和要拿錢來購買食物，他還是忍辱負重，放下自尊默默地撿起地上金錢。

對於樓主慘遭侮辱，不少網民都狠批該客人惡行，「真沒禮貌」、「他在我們眼裏很可鄙」；亦有人讚揚和安慰樓主，指他用自己勞力養家很偉大，毋須自卑，「父親的犧牲是偉大的」、「不要自卑，你是在工作，不是在乞討」。

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文章授權轉載自《香港01》

外賣員 馬來西亞 單車 網購

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