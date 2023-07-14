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中獎悲劇！幸福夫妻中13億頭獎 承諾維持平凡生活 7年後極唏噓

香港01／ 撰文：布萊恩
英國一對夫妻，2016年買樂透中了3,250萬英鎊（約13億台幣），沒想到改變了他們一生，其後更分開如陌路人。（網上圖片）
英國一對夫妻，2016年買樂透中了3,250萬英鎊（約13億台幣），沒想到改變了他們一生，其後更分開如陌路人。（網上圖片）

一對平凡幸福的夫妻，竟然因中獎導致分離？英國一對夫妻於2016年買樂透中了3,250萬英鎊（約13億台幣），一夜暴富後，當時他們除了買豪宅外，還承諾不會讓巨額財富改變他們的生活。然而7年過去，一切承諾也是虛無，2人已經離婚，更已有各自新歡。

綜合外媒報道，現年70歲的坎寧斯（Gerry Cannings），於2016年2月探望父親時，隨手買了1張樂透彩票，沒想到竟然中了3,250萬英鎊（約13億台幣）頭獎

當時坎寧斯與現年55歲的麗莎（Lisa Cannings）已結婚13年，育有3名子女更有5名孫子，三代同堂樂也融融。2夫妻對中頭獎驚喜萬分，稱只想換間大房子，不會改變原有生活方式，繼續過平凡幸福生活。

之後他們買了大房子，還開設公司，看似生活仍然甜蜜幸福，詎料7年後一切都變成虛無──2人已經離婚，並各自有新歡。

據報道，2人於2020年分手。坎寧斯建設了1幢價值200萬英鎊（約8120萬台幣）新豪宅，與新歡、55歲的薩曼莎（Samantha Cardel）同住。薩曼莎是坎寧斯之前任教學校的1名學生的家長，她本身與會計師丈夫育有3個孩子，據報正辦理離婚手續，未知是否因坎寧斯介入導致關係破裂。

至於麗莎，與新歡住在當年中獎後與坎寧斯購買、價值200萬英鎊（約8120萬台幣）豪宅中。有趣的是，2人各自的豪宅相距不到8英里（約13公里）。

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文章授權轉載自《香港01》

頭獎 樂透 房子 離婚

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