快訊

考完放暑假！公民「歷屆最難」讓人震撼 112分科7科解答一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肝癌婦呼吸停止遭宣告死亡 送火葬場途中突喘氣「復活」家人嚇呆

香港01／ 撰文：夏洛特
泰國婦女斯里芬拉因呼叫停止被醫護宣告「死亡」後，突然奇蹟般「復活」。（Facebook圖片）
泰國婦女斯里芬拉因呼叫停止被醫護宣告「死亡」後，突然奇蹟般「復活」。（Facebook圖片）

能從鬼門關回來絕對是奇蹟！泰國1名婦女不幸抗癌失敗，一度呼吸停止，被醫護人員宣告死亡。家人悲痛地將她的「遺體」運往火葬，沒想到她竟然在靈車上喘着粗氣，睜眼醒過來！家人將她「復活」的好消息廣傳，事件引起關注。目前，婦女正在當地醫院接受檢查。

綜合外媒報導，泰國49歲婦女斯里芬拉（Chataporn Sriphonla）因患上肝癌，於醫院接受癌症治療，但是收效甚微，醫護人員告知她年邁的母親馬里（Mali），指她「生存機會渺茫」。

馬里打算讓女兒回家與家人度過人生最後時光，便於6月29日在醫護人員陪同下，找來客貨車將斯里芬拉從醫院帶回位於烏隆府（Udon Thani）的家中。遺憾的是，在運送途中，斯里芬拉呼吸停止，醫護人員搶救無效，宣告斯里芬拉「死亡」。

馬里悲痛不已，只能致電親友，告知大家斯里芬拉因肝癌去世的消息，並按照宗教傳統，立即購買棺材準備葬禮，又與工作人員協商盡快進行火葬。載着斯里芬拉「屍體」的貨車隨後出發前往斯里帕東帕塔納寺（Wat Sri Phadung Pattana），預計翌日舉行葬禮。車輛行駛途中，本應「已死去」的斯里芬拉突然喘着氣、睜眼醒來，令母親馬里及家人都嚇了一跳，同時大感驚喜。

斯里芬拉奇蹟般「復活」後，在女兒陪同下趕往醫院接受檢查，而母親馬里就喜極而泣，再將這個好消息分享給親戚。雖然大家對斯里芬拉「死去活來」的消息感到困惑，但親戚們還是相信斯里芬拉是放心不下孩子們，所以才從鬼門關逃出，重新活過來見孩子一面。

延伸閱讀：

驚！聞母車禍亡抱屍痛哭下秒突「復活」叫吃飯 女兒悉真相尷尬

男子睡覺心臟病發「死亡90分鐘」　奇蹟復活為「死後世界」解畫

文章授權轉載自《香港01》

家人 醫護人員 泰國

相關新聞

還能這樣用？媽媽把外送當鬧鐘 請外送員叫醒老公送孩子上學

總部位於新加坡的Grab公司除了送餐、送貨和叫車，竟還有「叫醒」服務？馬來西亞一名婦女就請外送員上門幫忙叫醒丈夫送孩子們上學...

肝癌婦呼吸停止遭宣告死亡 送火葬場途中突喘氣「復活」家人嚇呆

能從鬼門關回來絕對是奇蹟！泰國1名婦女不幸抗癌失敗，一度呼吸停止，被醫護人員宣告死亡。家人悲痛地將她的「遺體」運往火葬，沒想到她竟然在靈車上喘着粗氣，睜眼醒過來！家人將她「復活」的好消息廣傳，事件引起關注。目前，婦女正在當地醫院接受檢查。

影／女子船上開心拍照 竟遭「不速之魚」秒搶手機入海

菲律賓一名女子跟親戚一起出海遊玩，原本打算開心合影留下紀念，沒想到準備拍照時突然出現「不速之客」，就這樣「搶」走了女子的手機。

怕行李箱被刮傷！她要求男友「機場脫衣」當保護套 網見價格傻爆眼

暑假來臨瘋出國旅遊，許多人因擔心託運過程會損傷到行李箱，會選擇多套一層保護套預防。然而，外國一名女子到機場後卻發現自己沒準備保護套，沒想到她卻異想天開，要求男友「當場脫衣」，把他的衣服當成「備用保護套...

「四人兩罐啤酒」佔位4小時…惡質外國客遽增 日店家頭大

疫情之後，各國紛紛重開國門，迎來回流的觀光客。日本政府觀光局統計，今年5月的訪日觀光課人數來到189萬8900人，已經回復至2019年的68.5％。然而，在觀光復甦的背後，卻也有不少觀光客的失態行為，對業者產生困擾。

連愛好者都覺得太超過！泰國漢堡王新推夾20片起司的「真起司漢堡」

CNN報導，泰國的漢堡王正用一項新產品引發轟動。他們推的新款漢堡沒有放肉，卻夾進了讓人目瞪口呆的起司片。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦