肝癌婦呼吸停止遭宣告死亡 送火葬場途中突喘氣「復活」家人嚇呆

能從鬼門關回來絕對是奇蹟！泰國1名婦女不幸抗癌失敗，一度呼吸停止，被醫護人員宣告死亡。家人悲痛地將她的「遺體」運往火葬，沒想到她竟然在靈車上喘着粗氣，睜眼醒過來！家人將她「復活」的好消息廣傳，事件引起關注。目前，婦女正在當地醫院接受檢查。

綜合外媒報導，泰國49歲婦女斯里芬拉（Chataporn Sriphonla）因患上肝癌，於醫院接受癌症治療，但是收效甚微，醫護人員告知她年邁的母親馬里（Mali），指她「生存機會渺茫」。

馬里打算讓女兒回家與家人度過人生最後時光，便於6月29日在醫護人員陪同下，找來客貨車將斯里芬拉從醫院帶回位於烏隆府（Udon Thani）的家中。遺憾的是，在運送途中，斯里芬拉呼吸停止，醫護人員搶救無效，宣告斯里芬拉「死亡」。

馬里悲痛不已，只能致電親友，告知大家斯里芬拉因肝癌去世的消息，並按照宗教傳統，立即購買棺材準備葬禮，又與工作人員協商盡快進行火葬。載着斯里芬拉「屍體」的貨車隨後出發前往斯里帕東帕塔納寺（Wat Sri Phadung Pattana），預計翌日舉行葬禮。車輛行駛途中，本應「已死去」的斯里芬拉突然喘着氣、睜眼醒來，令母親馬里及家人都嚇了一跳，同時大感驚喜。

斯里芬拉奇蹟般「復活」後，在女兒陪同下趕往醫院接受檢查，而母親馬里就喜極而泣，再將這個好消息分享給親戚。雖然大家對斯里芬拉「死去活來」的消息感到困惑，但親戚們還是相信斯里芬拉是放心不下孩子們，所以才從鬼門關逃出，重新活過來見孩子一面。

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文章授權轉載自《香港01》