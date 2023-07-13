還能這樣用？媽媽把外送當鬧鐘 請外送員叫醒老公送孩子上學

總部位於新加坡的Grab公司除了送餐、送貨和叫車，竟還有「叫醒」服務？馬來西亞一名婦女就請外送員上門幫忙叫醒丈夫送孩子們上學。

《8視界新聞網》根據《星洲日報》報導，署名@ennietrando的網友日前通過推特分享，一位女性朋友的丈夫當時睡過頭了，她多次撥打電話，丈夫都沒接，她只好找外送員幫忙。

這名婦女通過訊息指示外送員去按她家的門鈴，叫醒她的家人。

根據原PO上傳的聊天截圖，外送員雖然對這名婦女的要求感到困惑，但還是依照指示到她家按門鈴。

外送員還說，「等一下，老闆，這是我第一次接到叫醒別人的工作。」

原PO指出，當時開門的是婦女的小兒子，外送員遞過手機，讓孩子看母親傳送的訓息。「你（兒子）必須叫醒他（父親），否則你無法從主日學校（sunday school）畢業。」

這名婦女對Grab的創新用法以及她「不惜一切代價」也要讓孩子去上學的精神，令其他網友驚嘆。

有網友就說，「好溫馨。這要求雖然有點奇怪，但這來自一個負責任的母親，外送小哥不但沒有責備它，還很好地接受了要求，並提供了優質的服務。」

文章授權轉載自「8視界新聞網」