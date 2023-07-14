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丈夫一死就勾搭上已婚同事 33歲遺孀外遇被抓包下場慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太丈夫剛過世，就和已婚男外遇。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太丈夫剛過世，就和已婚男外遇。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

外遇雖能貪得一時歡愉，但若是曝光，個人名譽就會大受影響，甚至落得眾叛親離的下場。近來在日本，就有一起這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名知佳的33歲女性，當初跟一位大她6歲的男性結婚。某次丈夫在健康檢查時，被認為有問題需要複檢，但因為太忙抽不出時間。想不到半年之後再健檢一次，竟然被檢測出得了癌症，並在一年之後過世。

處理完喪事後，知佳回到職場，有一位男性同事對她積極地展開追求。儘管知佳對這位同事印象不差，然而丈夫才剛過世，而且這位同事也是已婚者了，讓她覺得雙方交往不妥。但最終知佳還是被對方吸引，發展出不倫的關係。

有次知佳在外和對方約會時，被亡夫的妹妹撞見。一開始妹妹覺得沒什麼，還鼓勵知佳不要太在意亡夫的事，應該去尋找自己的幸福。然而，妹妹後來卻發現男方其實是已婚者，態度就立刻大轉，嚴正告訴知佳，說她應該要和這樣的男人分手。

幾天後，知佳更接到同事太太的電話，對方表示自己知道丈夫和知佳外遇，要求知佳賠償。結果，知佳只好將丈夫過世拿到的保險金，當作是精神賠償金賠罪，自己也因為外遇曝光，遭到亡夫妹妹及其他人的疏遠，只剩孤伶伶的一個人。

日本 外遇

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