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影／女子船上開心拍照 竟遭「不速之魚」秒搶手機入海

聯合新聞網／ 綜合報導
馬奎蘭（圖右）本來要跟親戚開心留影，結果手中的手機卻被飛魚「搶」走。圖擷自紐約郵報
馬奎蘭（圖右）本來要跟親戚開心留影，結果手中的手機卻被飛魚「搶」走。圖擷自紐約郵報

菲律賓一名女子跟親戚一起出海遊玩，原本打算開心合影留下紀念，沒想到準備拍照時突然出現「不速之客」，就這樣「搶」走了女子的手機

據《紐約郵報》（New York Post）報導，6月19日，馬奎蘭（Neressa Ursal Maquilan）跟親戚一起去掃墓，順道搭船出海遊玩。馬奎蘭跟親戚烏薩爾（Cha Ursal） 在船上原本打算拍照留念，馬奎蘭把手機拿著枕在大腿上，正準備擺出姿勢拍照時，一隻約25公分長的飛魚突然跳上船來，不偏不倚地撞到馬奎蘭的手機，就這樣「一機一魚」消失在水中。

拍照的同時正好有人替兩人錄影，剛好錄下離奇的手機「遭搶」過程。馬奎蘭一開始還搞不清楚發生了什麼事，一直四處張望，以為手機掉在附近，直到後來看影片才知道「搶匪」是隻飛魚，而手機已消失在大海中。

雖然他們立刻告知船長，船長也幫忙跳進海中找手機，卻一無所獲。幸好當天晚上海水恰巧退潮，有人在路邊發現馬奎蘭的手機，才終於讓它重回主人手中。不過泡過海水的手機當然是救不回來，馬奎蘭的親戚也為此買了新手機送她，讓馬奎蘭直說這次特別的事故真是「因禍得福」。

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