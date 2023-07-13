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怕行李箱被刮傷！她要求男友「機場脫衣」當保護套 網見價格傻爆眼

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人託運行李時因擔心被刮傷，會多準備一個保護套預防。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
許多人託運行李時因擔心被刮傷，會多準備一個保護套預防。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

暑假來臨瘋出國旅遊，許多人因擔心託運過程會損傷到行李箱，會選擇多套一層保護套預防。然而，外國一名女子到機場後卻發現自己沒準備保護套，沒想到她卻異想天開，要求男友「當場脫衣」，把他的衣服當成「備用保護套」，女子還沾沾自喜地將過程拍成抖音短片，影片曝光後立刻掀起討論。

根據《每日鏡報》報導，外國女子珍（Jen）日前與男友到墨西哥度假，兩人準備搭機返回美國加州的聖地亞哥時卻發生小插曲。珍在機場發現自己沒有準備行李箱保護套，因不想讓價值169英鎊（約新台幣6814元）的行李箱在運送途中被刮傷，她便突發奇想要求男友「當場脫衣」，把身上的衣服拿來做為保護套使用。

珍更將過程拍攝成抖音短片，從影片畫面可見，她的行李箱外被套了一件黑色T恤，珍更逗趣地寫道，「當妳被迫託運新的BEIS行李箱時，妳決定讓男友買件新衣服」，向網友們分享自己的妙計，以及自己與男友幽默的互動方式。

影片曝光後掀起熱議，部分網友認為珍的行為不夠尊重自己的另一半，更抨擊兩人的感情一定會以失敗收場，「它就只是一個行李箱」、「妳為什麼要買一個不敢託運的行李箱？」。另一派網友則讚嘆珍的靈機應變，「我也會想要這樣做，因為我的男友也不會介意」。

事後珍也再度上傳新的影片回應，她表示拿男友的衣服套在行李箱外的確是她的主意，但男友並未覺得被強迫或不能接受，他甚至還主動要求機場人員幫忙貼上「易碎」的貼紙。

@sagijen

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出國旅遊 機場 抖音 TikTok 情侶

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