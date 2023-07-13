「四人兩罐啤酒」佔位4小時…惡質外國客遽增 日店家頭大

疫情之後，各國紛紛重開國門，迎來回流的觀光客。日本政府觀光局統計，今年5月的訪日觀光課人數來到189萬8900人，已經回復至2019年的68.5％。然而，在觀光復甦的背後，卻也有不少觀光客的失態行為，對業者產生困擾。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一家東京都的酒吧業者抱怨，之前曾經有四位歐美來的客人，總共只點了兩罐啤酒，其他料理完全沒點，就佔據座位聊了三、四個小時。還有其他同行指出，曾有喝醉的外國客與店家發生爭執，大罵「FUCK YOU」並亂丟酒瓶引發騷動。

另外，新宿也出現可疑的集團，總是一群人入店消費，但是途中成員就會一個一個離開，最後剩下一人。就在結帳時，那個人會堅決不替其他人付帳，而只肯出自己的費用，讓店家蒙受虧損。

還有店家碰到外國遊客發酒瘋，大鬧破壞照明等設備，或甚至是在煙灰缸裡吐口水等行為。一家位於大阪道頓堀的燒肉居酒屋老闆，就說這種狀況一個月會發生三、四次，如果連規模比較輕微的狀況算進去，則幾乎是每天都會發生。

在外國遊客增加之下，有時要跟客人說明，也會因語言問題難以溝通。不過有的店家即使製作外語菜單，並在上頭寫明店家規定，卻還是不時有狀況發生，使得現在有越來越多日本店家，乾脆完全禁止外國遊客入店。

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