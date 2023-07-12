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奇葩裝潢！男子租Airbnb 一看房間傻眼：床在浴室裡

聯合新聞網／ 綜合報導
霍茲進到房間以後發現現場根本就只是放了一張床的浴室。圖擷自紐約郵報
霍茲進到房間以後發現現場根本就只是放了一張床的浴室。圖擷自紐約郵報

美國一名男子日前到英國度假，為了享受假期還特地提前在網路上訂好Airbnb，沒想到抵達現場一看，所謂的「房間」根本只是把床放在浴室裡，讓他超級傻眼。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，霍茲（David Holtz）是美國加州大學柏克萊分校的助理教授，日前他到英國倫敦度假，預先在Airbnb上訂好一個房間。雖然當時他有留意到這處房源沒有任何留言評價，但他怎麼也想不到自己會需要「睡在浴室裡」。

霍茲抵達後，發現這間「房間」其實只是放了一張雙人床的浴室，雖然房東有安裝玻璃讓「房間」乾溼分離，還是讓霍茲超級傻眼，不但床尾有洗手台，床頭旁邊還是馬桶，令他氣得向Airbnb提出申訴。

霍茲說他跟客服人員聯絡多次，對方總是回應會調查此事，但是到目前為止並沒有真正回覆他。他在推特上po文分享這趟誇張的住房經驗，吸引不少網友留言討論。

《華盛頓郵報》（Washington Post）向Airbnb查證此事，該公司表示已經安排客服人員跟霍茲聯繫，也「鼓勵」所有租客在訂房前先仔細查看房源的照片、描述及評論。

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