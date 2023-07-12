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「女生時間更寶貴」 戀愛教練嗆男人「沒錢不要把妹」遭網友罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶示意圖。圖／Ingimage
情侶示意圖。圖／Ingimage

國外一名「戀愛教練」近期在社群媒體上公開戀愛密技，提到「男人如果沒錢就不該約女生出去」，認為追女生是「一種投資」，引發網友熱議。

據《鏡報》（Mirror）報導，23歲的艾莉雅（Karla Elia）是一名戀愛教練，她認為很多客戶是因為心態不正確，才會遲遲找不到Mr. Right。艾莉雅認為，女性要找到適合的對象，應該先把心態調整為「豐盛」的心態，而不是「稀缺」的心態。

擁有「豐盛」心態的女性知道自己的價值，不會因為害怕被拒絕而莽撞做出決定，而抱持「稀缺」心態的女性則是出於不安全感，認為適合自己的人並不多。艾莉雅說，假設離婚，男性可以隨時找到新的對象，但是女性卻不是這樣，因此這代表女人的時間「更寶貴」。

她認為，男人在追求女人時應該要供應對方。女人是一種「投資」，如果男人能夠留住很棒的女人，周遭的人會更相信這個男人有能力，因此男人應該要當感情中的供應者，支付關係中的所有費用。

艾莉雅說她自己的丈夫就是這樣的「優質男性」，他擔任海軍，工作穩定，也有穩定投資股票，所以在婚姻中她從來沒有因為要付帳單或做家事覺得很有壓力，這讓她成為情緒穩定、有創意、能追求目標並發展事業的女性，而這就是她給丈夫最好的回報。

不少網友看了以後都紛紛留言批評，有網友認為艾莉雅的說法根本是20年前的觀念，還有網友認為艾莉雅也才23歲，根本沒什麼經驗，不能自稱專家或教練。

情侶 兩性關係

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