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付不出醫藥費！剪刀卡腦袋一週 9歲女童奇蹟式生還

聯合新聞網／ 綜合報導
因為家境清寒付不出醫藥費，剪刀就這樣插在妮可頭上長達一週。圖擷自紐約郵報
因為家境清寒付不出醫藥費，剪刀就這樣插在妮可頭上長達一週。圖擷自紐約郵報

菲律賓一名9歲女童在跟弟弟吵架時，不慎被剪刀插入頭部，不過因為家境清寒，女童沒辦法盡快動手術，就這樣讓剪刀「插在頭上」長達一週。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，9歲的妮可（Nicole Raga）日前跟5歲的弟弟吵架，當時弟弟揹著一個包包，背包中裝了一把剪刀，誰知道剪刀竟然就這樣不偏不倚的插進妮可的腦袋中。

妮可的父親聽見女兒的哀號聲趕緊前來查看，發現女兒頭上插著一把剪刀，嚇得趕緊將女兒送往當地醫院治療。然而令人心疼的是，由於妮可家境不好，家人付不出3萬菲律賓比索（約1.7萬台幣）的醫藥費，這把剪刀就這樣插在妮可頭上一週，只能在醫院觀察。

幸好當地居民得知這起意外後，有不少人開始為妮可募款捐獻，7月9日當天妮可終於順利手術取出這把剪刀。

妮可的父親表示，真的很感謝有那麼多人為妮可捐款和禱告，妮可手術後恢復良好，腦部沒有受損，所以不會留下長期的後遺症。他也提到，事件發生後他們已經認真檢查過家裡，確保家中沒有任何危險物品，提醒家中有孩子的家長要避免把尖銳物品放在孩子可以取得的位置。

菲律賓

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