工人一個個歇斯底里…印尼工廠疑「集體中邪」 百人癱軟詭笑、倒地抽搐4小時
印度尼西亞一座工廠上周發生「百人集體中邪」的詭異事件，員工們不是失控狂哭大叫，就是眼神呆滯、喃喃自語，甚至有人倒地抽搐不起。影片在網上傳開後，引起網友熱議。
《8視界新聞網》根據印尼媒體Suryamalang報導，這起事件上個星期四（6日）早上11點發生於印尼馬賈倫卡（Majalengka）的一座工廠。
據了解，一名員工在出現精神恍惚後，其他人就仿佛被傳染般的，一個個出現詭異舉動。整座工廠有超過100人「中邪」，而整個狀況持續約四小時，到下午3點才完全解除。
從網上流傳的影片可見，這些員工有的不時哭泣，有的發生詭異笑聲，也有的不是呆滯就是大聲狂叫。
其餘正常的員工則試圖讓受影響的員工平復下來。
馬賈倫卡警察局局長英德拉（Indra Novianto）證實此事，並表示失常的員工在其他人的安撫下慢慢恢復平靜。
心理學家則指，這是經典的集體歇斯底里（mass hysteria）症狀。至於發病原因，警方在初步調查後表示：「員工們上班前沒吃早餐」。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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