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南韓美女網紅魂斷柬埔寨…警還原現場揭「屍體內褲穿反」：疑遭侵犯

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南韓知名網紅邊娥英在柬埔寨旅行時喪命，當地警方提到，受害者遺體被發現時沒有穿內衣，內褲則是穿反的狀態，懷疑她曾遭性侵。圖／截自邊娥英IG @lovely_ahyeong
南韓知名網紅邊娥英在柬埔寨旅行時喪命，當地警方提到，受害者遺體被發現時沒有穿內衣，內褲則是穿反的狀態，懷疑她曾遭性侵。圖／截自邊娥英IG @lovely_ahyeong

南韓知名網紅邊娥英在柬埔寨旅行時喪命，數天後被發現遭棄屍水溝。根據南韓節目單位向柬埔寨警方進一步了解，邊娥英遺體被發現時沒穿內衣，內褲也穿反，引起她可能被性侵的猜測。

根據《8視界新聞網》報導，在Instagram擁有25萬粉絲的邊娥英，早前到柬埔寨旅行，6月6日被發現遭人棄屍柬埔寨首都金邊郊區某處水溝，身裹紅布。

她疑似生前曾到一個診所打點滴、注射血清，過程中懷疑是癲癇發作而死。一對在當地經營診所的陸籍夫婦，隨後因涉案遭警方逮捕。

根據南韓媒體NEWSIS今天（9日）報導，南韓時事節目《想知道真相》制作組早前也前往了當地會見警方和目擊者，以進一步了解情況。

該節目引述負責此案的當地警方說，邊娥英的死因經研判是窒息而死，懷疑是藥物副作用導致，遺體沒有拷問等外傷痕跡。

該名警官還說，有懷疑是否有涉毒，但尿檢呈陰性。他也提到，受害者遺體被發現時沒有穿內衣，內褲則是穿反的狀態，懷疑她曾遭性侵。

落網的陸籍診所老板夫婦則向警方供稱，邊娥英是在診所突然癲癇發作身亡，同時承認開車將遺體載到水溝丟棄。制作單位找到涉案丈夫嫌犯，他說邊娥英當時要求打針，但他沒有照做，因為發現邊娥英身上已有注射痕跡。

他也說，邊娥英沒打針就睡著，隨後發現到她口吐白沫，已失去意識。

不過有邊娥英身邊的熟人說，如果是醫療事故，嫌犯大可舉報，沒有理由還要棄屍。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

柬埔寨 性侵 網紅 南韓

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