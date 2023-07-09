楊枝甘露在日本人氣爆發 日媒：預測登今年流行食物第1位
楊枝甘露成為在日本社交網站的熱門話題？日本TBS電視台6月底一個節目，指起源於香港、在台灣廣受歡迎的楊枝甘露近來在日本「人氣爆發」，有日本機構更預測楊枝甘露會登上當地2023年的流行食物第1位。
TBS News Dig於6月23日把節目片段上傳到YouTube頻道，標題為「今年潮流預測排名第一的楊枝甘露，起源於香港、在台灣爆紅，現已全面登陸日本」。
片段介紹楊枝甘露成為當地社交網站的熱話，談到在2022年11月，Costco超市開始在日本售賣楊枝甘露樽裝飲品，價錢998日圓（約新台幣220元），繼而「人氣爆發」，然後到了今年6月，全家（FamilyMart）便利店也開始售賣迷你樽裝版。
節目內出現的楊枝甘露樽裝飲品，包裝上面寫有產品引進自台灣的字眼。
節目又指東京的咖啡店也開始加入行列，在澀谷站附近的Jinnan Cafe Shibuya，新推出以楊枝甘露製作的飲料（價錢1309日圓，約新台幣288元），店主形容它是「夏季的完美飲品」。
TBS介紹指「楊枝甘露起源於香港，作為高級套餐的最後一道甜品」，然後在台灣演變成一種飲料，大受歡迎，繼而產品登陸日本。
節目並談到，日本消費者經濟總研預測楊枝甘露會是當地2023年流行食物第1位。
日本近年有「珍珠奶茶」狂熱，出現大量售賣台式珍珠奶茶的商店，又演變出多款以珍珠為主題的菜式，如今楊枝甘露會否成為下一波風潮，成為話題。
楊枝甘露始於1980年代，被指最早於利苑酒家推出，「發明人」是曾在利苑工作多年的名廚「幟哥」黃永幟。
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文章授權轉載自《香港01》
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