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理所當然？搭飛機坐窗口位被要求讓座女童 男子因1事拒讓獲網友力撐

香港01／ 撰文：桃樂斯
馬來西亞有男子額外付費購買窗口位，登機卻看見有女童坐在其位置，好言相勸卻被對方父母要求互換座位，拒絕讓座因而惹來對方不滿。（Twitter圖片）
馬來西亞有男子額外付費購買窗口位，登機卻看見有女童坐在其位置，好言相勸卻被對方父母要求互換座位，拒絕讓座因而惹來對方不滿。（Twitter圖片）

不少人坐飛機時都偏向選擇靠窗位置，希望可以欣賞到高空雲層美景，馬來西亞日前有男子就特意額外付費購買窗口位，不過登機時卻看見有女童坐在其位置，好言相勸不果，反被對方父母要求交換座位，被拒舉動亦引來對方不滿。雖則如此，他卻引用此經歷提醒他人不想吃虧，要記得有勇氣說「不」來維護自身權益，據理力爭態度獲網民力撐。

該男乘客在Twitter發文，指他當天搭乘從沙巴斗湖（Tawau）飛往吉隆坡（KL）的航班，且有先額外付費挑選心儀的窗口位，不料他登機後卻發現有小女孩正坐在其座位上，雖然被霸佔座位，但當下他還是有禮地向對方表明，「那是我的位置」，請對方離開。

可惜坐在旁邊的女童父母聽到後，並沒有要求女兒讓回位置，反而詢問樓主「你介意換座位嗎？」，再示意他可以坐到女孩原先的位置上。他拒絕並解釋，「這是我額外付費買的座位」，並堅持要坐到屬於他的位置，甚至還驚動機組人員來協調。最後空服員看到事主態度強硬，只好請該家庭坐回原位。

他指，女童及其父母因為要求他讓出窗口位被拒而感到不悅，不過他卻認為「這是我應得的權利」，「不管對方是誰，如果東西屬於自己，就要有勇氣說『不』和拒絕對方要求」，不然吃虧的將是自己；更提醒他人即使沒有錯，也記得向對方表達歉意，因為這是禮貌的表現。

事後大多網友支持男子做法，認為「付了錢就應該維護自己的權利」；亦有留言分享曾因讓位予他人而感到後悔經歷，「當時覺得對方跟伴侶分開坐很可憐，剛好我跟他的都是坐靠走廊位置便同意了，結果去到他的位置才發現並不是靠走廊位置，各位真的不要同意換位」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

父母 馬來西亞 伴侶 吉隆坡

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