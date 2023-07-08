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婚禮來點不一樣的？印尼麥當勞推「婚宴套餐」 請賓客吃招牌餐點

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印尼的麥當勞推出婚宴套餐。圖／路透社資料照
印尼的麥當勞推出婚宴套餐。圖／路透社資料照

連鎖速食麥當勞印尼為準新人提供婚宴套餐服務，價格為350萬印尼盾（約新台幣7220元）。

麥當勞印尼公司於6月27日通過社交媒體Instagram宣布，婚宴套餐包括100個雞肉漢堡和100盒四塊裝的麥克雞塊（McNuggets），最低訂購量是200份。

《8視界新聞網》據美國《太陽報》報導，婚宴套餐目前只在印尼的雅加達推出，如計劃成功，日後也可能擴展到世界各地。

印尼麥當勞公司的發言人哈瑞迪（Rizki Haryadi）表示，婚宴套餐並非讓新人在麥當勞店面內舉行婚禮，僅提供食品。

據報導，香港也在2011年推出讓新人在麥當勞店面辦婚禮的結婚派對套餐。最基本的套餐收費2999元港幣（約新台幣1.1萬元），其中包括兩小時場地租借、音響設備、不超過1000元港幣（約新台幣3900元）的麥當勞美食，以及一些裝飾品。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

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