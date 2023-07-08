婚禮來點不一樣的？印尼麥當勞推「婚宴套餐」 請賓客吃招牌餐點
連鎖速食店麥當勞在印尼為準新人提供婚宴套餐服務，價格為350萬印尼盾（約新台幣7220元）。
麥當勞印尼公司於6月27日通過社交媒體Instagram宣布，婚宴套餐包括100個雞肉漢堡和100盒四塊裝的麥克雞塊（McNuggets），最低訂購量是200份。
《8視界新聞網》據美國《太陽報》報導，婚宴套餐目前只在印尼的雅加達推出，如計劃成功，日後也可能擴展到世界各地。
印尼麥當勞公司的發言人哈瑞迪（Rizki Haryadi）表示，婚宴套餐並非讓新人在麥當勞店面內舉行婚禮，僅提供食品。
據報導，香港也在2011年推出讓新人在麥當勞店面辦婚禮的結婚派對套餐。最基本的套餐收費2999元港幣（約新台幣1.1萬元），其中包括兩小時場地租借、音響設備、不超過1000元港幣（約新台幣3900元）的麥當勞美食，以及一些裝飾品。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言