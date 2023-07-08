婚禮來點不一樣的？印尼麥當勞推「婚宴套餐」 請賓客吃招牌餐點

英國一名男子在報章專欄投稿，自爆11年前曾出軌好友，但獲妻子原諒，兩人重修舊好。可是，他早前卻發現妻子隱藏多年的秘密，原來她每周外出做SPA，是在享受應召男的情趣按摩，並合共出軌7名男子，不過他仍深愛妻子，不知如何面對，求問應如何處理。

2023-07-08 08:49