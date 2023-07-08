吃沙拉驚見「一排牙齒」 泰國妹子嚇壞：要吐幾次才能把胃清空？
泰國一名女子享用最愛的青木瓜沙拉（som tam）時，發現一根帶有一排牙齒的不尋常骨頭，不由驚呼，自己得吐多少次，才能把胃清空。
這名女子本月3日在社交媒體Facebook上傳了兩張她所發現的不尋常骨頭的照片。
她用泰文寫道，「這是我把發酵魚吃完的時候。我要吐多少次才能把胃清空？我不知道這是什麼東西。」
從女子上傳的照片可見，一根骨頭上面有幾顆牙齒。
《8視界新聞網》根據泰國媒體The Thaiger引述《泰國日報》（ThaiRath）的報導，女子從她最愛光顧的店買了青木瓜沙拉。她快吃完才注意到裡頭有一大塊東西，本以為是魚骨，便隨手把它撈起來，扔進垃圾桶。
然而，她始終難以忘記，覺得這根骨頭看起來很奇怪。於是她又從垃圾桶裡撿起骨頭並洗乾淨，不料竟發現一排牙齒。
她表示，自己之後嘔吐了好幾次，也因為擔心健康而暫時不吃青木瓜沙拉。
網友：可能是鯧魚牙齒
女子不知道那排牙齒是什麼東西，決定到網路上發文求解。
不少泰國網友留言，提出他們對這根骨頭的看法。有網友認為，它可能原本是一種大魚，例如在泰國常見的可食用鯧魚。
泰國醫生阿瑞吉（Itawat Areekit）也認為這些牙齒屬於鯧魚，並敦促這名女子不要害怕，因為鯧魚很美味，也用於許多泰國菜餚中。
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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