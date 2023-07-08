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輪流偷吃！夫11年前外遇獲原諒 驚見妻每周SPA出軌7男

香港01／ 喬納森
圖為男女出軌示意圖。圖片來源／ingimage
圖為男女出軌示意圖。圖片來源／ingimage

英國一名男子在報章專欄投稿，自爆11年前曾出軌好友，但獲妻子原諒，兩人重修舊好。可是，他早前卻發現妻子隱藏多年的秘密，原來她每周外出做SPA，是在享受應召男的情趣按摩，並合共出軌7名男子，不過他仍深愛妻子，不知如何面對，求問應如何處理。

現年61歲的男網友在英國《太陽報》專欄「親愛的黛德拉」（Dear Deidre）中提到，他與55歲的妻子結婚34年，兩人的兒子已長大成人，成家立室，本來過著看來十分美好的理想生活。可是，他自爆在11年前出軌紅粉知己，妻子揭發後雖已原諒了他，兩人亦繼續如常地生活，一直相安無事。

不過，原PO卻在最近發現妻子也收藏了一個秘密，原來他付費讓妻子每周外出做SPA放鬆身心，她卻請來應召男，來替她進行情趣按摩，並已出軌了7名男子。

原PO在11年前浪子回頭後，一心與妻子重拾激情，可是他卻有心無力，妻子亦相當諒解，表示沒有關係，想不到原來她暗地找應召男解決性慾，妻子在事件曝光後感到十分內疚，也不想失去丈夫。兩人仍然深愛對方，只是不知如何處理。

專欄作家黛德拉（Deidre Sanders）回覆，認為原PO要向妻子坦誠內心感受，指自己目前無法接受她的背叛，但仍想與她一起生活，重拾身體上的親密與愛重歸正軌，黛德拉建議夫妻先從肢體上的擁抱與親吻開始，讓彼此身體更加親近，但不要太心急，讓原PO性慾仍然持續下降，建議他去看醫生

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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