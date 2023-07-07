宣稱兒失蹤8年 狼母遭踢爆將兒關在家當「性奴」從未失蹤過

美國德州一名男子在17歲那年出門遛狗從此失蹤8年，7月1日時被發現滿身是傷倒臥在教堂門口。不過近期此案爆出羅生門，男子疑似從頭到尾都沒有失蹤而是遭母親軟禁家中當「性奴」，每當被查問時就辯稱在家中的男子是「姪子」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，法里亞斯（Rudy Farias）在2015年17歲時出門遛狗後「失蹤」，過去8年來音訊全無，不過7月1日法里亞斯被發現倒臥在教堂門口，身上滿是割傷及瘀青。警方深入調查後發現法里亞斯的媽媽聖塔娜（Janie Santana）涉有重嫌，認為是聖塔娜將法里亞斯軟禁在家中當「性奴」，以滿足自己的性需求。

警方於7月6日公開過去的調查紀錄，指出過去8年來其實法里亞斯根本一直都在家中。法里亞斯在「失蹤」的隔天，也就是2015年3月8日就回到家中，後來他跟媽媽外出遇到警方盤查時，都會使用假名和錯誤的出生日期誤導警方辦案。

當地媒體報導，有知情人士指出，法里亞斯被母親要求保密，不能告訴任何人自己已經回家，而且還被要求要扮演「爸爸」的角色，成為媽媽的「丈夫」。聖塔娜餵食法里亞斯毒品，並且將他鎖在家中，洗腦法里亞斯讓他相信自己是通緝犯，只要自己逃跑就會被抓進監獄。

警方表示由於目前證據不足，因此此案仍在調查當中，目前並未發出搜查令，也還未對聖塔娜提出任何指控。