只過了5分鐘…新娘簽婚約後突暴斃 「婚禮變喪禮」賓客痛哭

短短的五分鐘，印尼一場原本應是開心美滿的婚禮，竟變成了一場悲劇。一名新娘在簽了婚約後五分鐘，疑似因疲憊和高血壓來襲，突然倒下不幸離世。

《8視界新聞網》根據印尼媒體Tribun本週的報導，這起事件發生於6月2日在南蘇門答臘省巨港。

事情的過程被錄下並且發佈在社交媒體上。從影片可見，一輛負責運送遺體的黑色轎車，駛入佈滿婚禮裝飾的草坪。有一個橫幅則印著新婚夫妻的臉，上面寫著「婚禮」字樣。

當載著新娘的靈柩從靈車上被抬出來時，現場的賓客們瞬間潸然淚下。

影片中的文字寫著，「僅僅五分鐘，充滿幸福的婚禮瞬間變成了悲傷。」

不少網友都在影片下留言，對這起不幸的事件向家人表示哀悼。

另一家印尼媒體Detik也報導，新娘在婚禮前就已生病了，甚至還曾住院。新娘是一名孤兒，留下了丈夫和兩個兄弟姐妹。

文章授權轉載自「8視界新聞網」