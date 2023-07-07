泯滅人性！男子殺妻後用腦漿配玉米餅吃 還拿頭骨當菸灰缸
墨西哥一名男子吸食毒品後神智不清，竟痛下殺手殺害自己的妻子。更驚人的是他在殺害妻子之後將妻子的大腦摻入玉米餅吃掉，還把妻子的頭骨用來當菸灰缸。
據《每日郵報》（Daily Mail）報導，32歲的阿瓦洛（Alvaro）於7月2日在墨西哥普埃布拉州（Puebla）自家遭警方逮捕。警方指出，阿瓦洛在6月29日吸食違禁藥品，後來下手殺害妻子蒙提耶（Maria Montserrat Animas Montiel）。
阿瓦洛在偵訊期間向警方表示，自己是因為受到墨西哥的神靈「死亡聖神」（Santa Muerte）和撒旦的指使，才會出手殺害妻子。他殺掉妻子以後肢解對方的屍體，將部分遺骸裝進塑膠袋中丟棄到家後方的峽谷，某部分遺骸則還留在家中。不僅如此，阿瓦洛坦承自己在肢解妻子後，拿她的大腦配玉米餅吃，還用她碎裂的頭骨當菸灰缸。
行兇兩天後阿瓦洛主動打電話給蒙提耶前段關係生下的女兒，向對方坦承自己的罪行。他在電話中要繼女來「替媽媽收屍」，因為「我已經殺了她，還把她裝進袋子裡」。
蒙提耶的媽媽受訪時悲痛的表示，阿瓦洛用開山刀、鑿子和榔頭分屍蒙提耶，她打電話問阿瓦洛為什麼要這麼做時，阿瓦洛不只坦承分屍後棄屍，還冷靜地說「她沒有受苦」。
蒙提耶的媽媽指控過去女婿會偷看繼女洗澡，也常酗酒、吸毒、家暴。她認為阿瓦洛對於「死亡聖神」的崇拜近乎瘋狂，懷疑對方有精神問題，現在她只希望能找回女兒的遺體，並盡快將阿瓦洛繩之以法。
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