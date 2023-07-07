泯滅人性！男子殺妻後用腦漿配玉米餅吃 還拿頭骨當菸灰缸

聯合新聞網／ 綜合報導
阿瓦洛（右）在吸食毒品後殺害妻子，甚至拿對方的大腦配玉米餅吃。圖擷自每日郵報
阿瓦洛（右）在吸食毒品後殺害妻子，甚至拿對方的大腦配玉米餅吃。圖擷自每日郵報

墨西哥一名男子吸食毒品後神智不清，竟痛下殺手殺害自己的妻子。更驚人的是他在殺害妻子之後將妻子的大腦摻入玉米餅吃掉，還把妻子的頭骨用來當菸灰缸。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，32歲的阿瓦洛（Alvaro）於7月2日在墨西哥普埃布拉州（Puebla）自家遭警方逮捕。警方指出，阿瓦洛在6月29日吸食違禁藥品，後來下手殺害妻子蒙提耶（Maria Montserrat Animas Montiel）。

阿瓦洛在偵訊期間向警方表示，自己是因為受到墨西哥的神靈「死亡聖神」（Santa Muerte）和撒旦的指使，才會出手殺害妻子。他殺掉妻子以後肢解對方的屍體，將部分遺骸裝進塑膠袋中丟棄到家後方的峽谷，某部分遺骸則還留在家中。不僅如此，阿瓦洛坦承自己在肢解妻子後，拿她的大腦配玉米餅吃，還用她碎裂的頭骨當菸灰缸。

行兇兩天後阿瓦洛主動打電話給蒙提耶前段關係生下的女兒，向對方坦承自己的罪行。他在電話中要繼女來「替媽媽收屍」，因為「我已經殺了她，還把她裝進袋子裡」。

蒙提耶的媽媽受訪時悲痛的表示，阿瓦洛用開山刀、鑿子和榔頭分屍蒙提耶，她打電話問阿瓦洛為什麼要這麼做時，阿瓦洛不只坦承分屍後棄屍，還冷靜地說「她沒有受苦」。

蒙提耶的媽媽指控過去女婿會偷看繼女洗澡，也常酗酒、吸毒、家暴。她認為阿瓦洛對於「死亡聖神」的崇拜近乎瘋狂，懷疑對方有精神問題，現在她只希望能找回女兒的遺體，並盡快將阿瓦洛繩之以法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

墨西哥 毒品

延伸閱讀

男子吃完海鮮狂嘔吐 檢查發現八爪章魚卡喉嚨

吃雞肉骨頭卡喉嚨 女子宣稱靠狂喝可樂成功「分解」骨頭

繳不出來？律師逛街刷爆卡 謊稱自己遭綁架盜刷

飯店房間發現裝「血水」塑膠袋 誤認流產嬰屍嚇壞房客

相關新聞

跌倒後患怪病 男子連續打嗝68年創金氏世界紀錄

美國愛荷華州一名男子因為一次意外受傷，想不到從此他就開始不停打嗝，時間長達68年，甚至還因此創下金氏世界紀錄。

泯滅人性！男子殺妻後用腦漿配玉米餅吃 還拿頭骨當菸灰缸

墨西哥一名男子吸食毒品後神智不清，竟痛下殺手殺害自己的妻子。更驚人的是他在殺害妻子之後將妻子的大腦摻入玉米餅吃掉，還把妻子的頭骨用來當菸灰缸。

這作家簽書會都沒人！好心路人po網幫推 一夜竟成最佳暢銷書

美國德州一名作家日前出版新書舉辦新書簽名會，不過現場參加的人數卻寥寥無幾。一名路過的網友看見作家失落的樣子，決定將過程錄下po上社群媒體，意外成為另類宣傳，隨後也讓這名作家的新書成為亞馬遜上的暢銷書第一名。

繳不出來？律師逛街刷爆卡 謊稱自己遭綁架盜刷

巴西一名律師在購物中心狂刷13000多元巴西里奧（約8.3萬台幣），沒想到隨後他卻宣稱是遭人綁架且盜刷不願付費，被控偽造犯罪及侵占。

吃雞肉骨頭卡喉嚨 女子宣稱靠狂喝可樂成功「分解」骨頭

紐西蘭一名女子在吃雞肉時不小心誤食骨頭，為了緩解不適感異想天開用可樂「分解」雞骨頭，並宣稱最後真的成功讓骨頭「溶解」。

日男曬「節省晚餐照」驚呆全網 花20年節儉度日存到2千萬

許多人都希望能存到足夠的錢，以完成提早退休的夢想。日本一名45歲男子花費20年存下9470萬日圓（約新台幣2000萬），他分享自己的晚餐照，竟只有一盤醬菜、白飯、雞蛋，他自述平時生活節儉，家中無冷氣，最大開銷是理髮，希望能存到一億日圓、提早退休，預計今年就能實現這個夢想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦