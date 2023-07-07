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外資大賣台股210億元 賣超榜首竟已被連賣10天

史上第一遭！四接環評會委員逕自變更程序議程改線上 現場爆衝突

這作家簽書會都沒人！好心路人po網幫推 一夜竟成最佳暢銷書

聯合新聞網／ 綜合報導
華納落寞地坐在簽書會現場，想不到隨後因影片爆紅成為暢銷書作家。圖擷自每日郵報
華納落寞地坐在簽書會現場，想不到隨後因影片爆紅成為暢銷書作家。圖擷自每日郵報

美國德州一名作家日前出版新書舉辦新書簽名會，不過現場參加的人數卻寥寥無幾。一名路過的網友看見作家失落的樣子，決定將過程錄下po上社群媒體，意外成為另類宣傳，隨後也讓這名作家的新書成為亞馬遜上的暢銷書第一名。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，58歲的作家尚恩．華納（Shawn Warner）於日前發表一本懸疑小說《霍華德與皮爾斯莊園的幽靈》（Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor）。華納在商場舉辦簽書會，不過現場沒有多少人參加，他一臉失落的坐在原地，吸引網友瑞德（Red）的注意。

瑞德當時到商場購物，他留意到華納失落的坐在簽書會現場，於是決定上前搭話。在跟華納聊過書的內容後，瑞德不但自己自掏腰包買了一本請華納簽名，還說要替他拍影片宣傳，並用這本書抽獎來吸引其他讀者注意。

雖然瑞德的TikTok帳號只有近25000名粉絲，但他的善舉吸引不少網友注意，目前他跟華納對話的影片已經有1700萬次點閱率。不僅如此，由於瑞德的宣傳，華納的新書在一天之內躍升為亞馬遜暢銷書第一名，更有不少網友在影片下方留言表示會買書支持華納。

對於意外成為「暢銷書作家」，華納非常感動，他也特地拍影片感謝瑞德和其他讀者的支持，甚至一度哽咽流淚，溫暖的「意外行銷」感動不少網友。

@internetfamouslol

I was just shopping when i noticed this man trying to promote his new book. I honestly dont even read books nowadays. But something just told me to get a couple. #booksoftiktok #booktok #newauthor #showlovenothate #fyp #newbook #murdermystery #murdermysterybook #bookgiveaway

♬ original sound - Red

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