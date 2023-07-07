這作家簽書會都沒人！好心路人po網幫推 一夜竟成最佳暢銷書

美國德州一名作家日前出版新書舉辦新書簽名會，不過現場參加的人數卻寥寥無幾。一名路過的網友看見作家失落的樣子，決定將過程錄下po上社群媒體，意外成為另類宣傳，隨後也讓這名作家的新書成為亞馬遜上的暢銷書第一名。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，58歲的作家尚恩．華納（Shawn Warner）於日前發表一本懸疑小說《霍華德與皮爾斯莊園的幽靈》（Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor）。華納在商場舉辦簽書會，不過現場沒有多少人參加，他一臉失落的坐在原地，吸引網友瑞德（Red）的注意。

瑞德當時到商場購物，他留意到華納失落的坐在簽書會現場，於是決定上前搭話。在跟華納聊過書的內容後，瑞德不但自己自掏腰包買了一本請華納簽名，還說要替他拍影片宣傳，並用這本書抽獎來吸引其他讀者注意。

雖然瑞德的TikTok帳號只有近25000名粉絲，但他的善舉吸引不少網友注意，目前他跟華納對話的影片已經有1700萬次點閱率。不僅如此，由於瑞德的宣傳，華納的新書在一天之內躍升為亞馬遜暢銷書第一名，更有不少網友在影片下方留言表示會買書支持華納。

對於意外成為「暢銷書作家」，華納非常感動，他也特地拍影片感謝瑞德和其他讀者的支持，甚至一度哽咽流淚，溫暖的「意外行銷」感動不少網友。