真意外！調皮妹戳破父母保險套 母6個月後懷孕不解：我們很小心

這個惡作劇未免太過分了吧！外國有女生在社交平台分享她童年時曾和好朋友偷進父母房間，卻突然發現「愛愛」用的安全套，經朋友告知用途後，她們居然產生壞念頭，隨手拿起旁邊的縫紉針不斷戳洞。母親不久後懷孕，事後還一直不解為何已避孕仍「中獎」。現今真相隨着女生「良心發現」自白而揭曉，大部份網民都對樓主舉動感到傻眼，並笑言「你欠父母的子女撫養費」；亦很好奇其父母得悉真相後的反應。

外國女生姬莉（Keely）日前於TikTok發布一條短片，自爆埋藏心底長達25年秘密。片段開首，她先警告「如果你是小孩，請不要看接下來的影片」，隨後便分享她年幼時，曾和好朋友偷偷潛入父母房間玩耍，當時「突然在床頭櫃發現一個包裝看起來很花俏的東西」，朋友告知為安全套以及用法後，她們竟然調皮地拿起擺在一旁的縫紉針，瘋狂地在安全套上戳洞。

姬莉指事發後6個月，母親便公布懷孕，當下真的很替她開心，可是母親卻一直想不通為何做好防護措施仍「中獎」，直到多年後的今天，母親仍覺得很奇怪，並堅稱「我們一直都很小心」。姬莉尾段不禁露出心虛笑容，並為當年舉動向母親道歉。

隨着姬莉事隔25年後的自白，真相終於揭曉。影片引來網友留言，並笑指這惡作劇真的改變了全家人生，「你欠你父母子女撫養費」、「你妹妹應該感謝你給了她生命」、「媽媽想要孫子時請記得這個方法」，並好奇她父母得知真相時的反應，「我要盡快看到你父母得知後的影片」；亦有人質疑「安全套旁邊怎麼會放縫紉針啊？」。

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文章授權轉載自《香港01》