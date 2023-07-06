惡臭撲鼻！他搭機見地上鮮紅一片「人血染濕背包」 空服員解釋讓他氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
外國一名記者搭飛機發現「機上地毯染血」，知道鮮血的源頭後讓他相當憤怒。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
外國一名記者搭飛機發現「機上地毯染血」，知道鮮血的源頭後讓他相當憤怒。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

抱著愉快的心情搭飛機出遊，若碰上超雷的航空公司，恐怕讓人笑不出來。外國一名記者分享崩潰的飛航經驗，他在搭機途中聞到惡臭味，低頭看才發現機上的地毯有灘詭異的污漬，甚至連他的後背包也沾到這奇怪的液體。當時他立刻找空服員求助，不料空服員竟告知他「那是人血」，更解釋鮮血從何而來，讓他超級傻眼，更怒控航空公司罔顧乘客安全。

根據《紐約郵報》報導，外國記者巴塔（Habib Battah）日前搭乘法國航空（Air France）的班機，準備從法國巴黎飛到加拿大多倫多。起飛後一個小時，巴塔發現一股惡臭撲鼻而來，他四處找尋味道的來源，直到他站起來才發現機上的地毯有一灘詭異的污漬，且摸起來濕濕的。

巴塔向空服員反應後，拿到了濕紙巾擦拭地毯，沒想到一擦就發現手上的紙巾被染紅，這時他才發現情況不對勁，原來地上竟是「滿地鮮血」。巴塔也立刻將放在座位下的包包拿出來，但背包的背帶已被染色，為了清潔血漬，巴塔向空服員要了手套及更多的濕紙巾，跪在飛機的地上清了整整快半個小時。

巴塔在推特上分享經過，當時法航的空服員在一旁圍觀，其中一名空服員這才想起「鮮血的源頭」，原來上一趟航班有位生病的乘客，他因內出血及感染而發病，在機上大出血而弄髒了座位。航空公司進行後續處理時，疑似只將座椅拆除而未清潔地毯，才會讓這灘鮮血留給下一趟搭機的乘客。

驚悚的發展讓巴塔相當憤怒，他認為航空公司罔顧乘客的飛行安全，更可能造成「生化危機」，若其他乘客搭機後不幸感染未知的疾病，該要找誰承擔責任？巴塔也向法航喊話，要求他們提供生病乘客的資訊，以利追蹤更多資訊，避免意外發生。對此，法航也發聲明致歉，並表示會再聯繫乘客處理。

法國 航班 空服員 飛行安全 紙巾 污漬 味道

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