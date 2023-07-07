繳不出來？律師逛街刷爆卡 謊稱自己遭綁架盜刷

巴西一名律師在購物中心狂刷13000多元巴西里奧（約8.3萬台幣），沒想到隨後他卻宣稱是遭人綁架且盜刷不願付費，被控偽造犯罪及侵占。

據ODDITYCENTRAL報導，2023年5月19日，一名男子羅德里戈（Rodrigo Barcelos de Oliveira）跑到警局報案。羅德里戈宣稱自己開車在路上行駛時，有兩名男子持槍騎摩托車向他逼近，要求他把車停在里約西區一家購物中心的停車場。

羅德里戈宣稱一名男子拿走他的信用卡進入商場購物長達5小時，另一名男子則在場持槍壓制他。羅德里戈表示，男子要求他提供信用卡密碼，並且把卡刷爆，帶走購買的珠寶、手機、錢包和結婚戒指。

里約熱內盧警方隨即展開調查，並調閱商場的監視器畫面。不過令警方傻眼的是，監視器畫面顯示從頭到尾刷爆卡的根本就是羅德里戈。只見羅德里戈拿著手機在商場中逛街，用信用卡在超市、眼鏡店、服裝店和摩托車配件店等店家購物。

羅德里戈向警方報案後，曾試圖以「信用卡被搶」為由要求信用卡公司取消所有消費，不過因為每次刷卡使用的密碼都是正確的密碼，因此銀行並未接受他的請求。

警方於6月30日搜查羅德里戈家中，發現他家中有新買的球鞋、泳褲、名牌內衣和機車安全帽。羅德里戈眼見東窗事發才坦承從頭到尾都是自己捏造被綁架，目前面臨偽造犯罪及侵占指控。