就愛粉紅色！ 芭比大姐打造真人芭比屋超吸睛

美國阿肯色州一名女士因為喜歡芭比娃娃，決定將自己的住家打造成「真人芭比屋」，成為當地的熱門話題。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，54歲的迪娜（Dena Daniels）一直都很喜歡芭比，但是因為她覺得自己對芭比的熱愛不被社會接受，所以過去都不敢表現出自己的喜好。

2021年夏天，迪娜決定「活出自我」，她認為自己已經不再年輕，希望自己能夠不要在乎別人的想法，做自己想做的事，於是開始把自己的家從內到外改裝成「真人芭比屋」。

迪娜雖然喜歡芭比，卻沒有蒐集芭比娃娃，她只是希望自己能夠住在芭比屋裡面，成為真人芭比。她把房子漆成白粉相間的配色，在家穿著粉紅色的家居服，不管是衣櫃、咖啡杯、餐桌或其他家具電器全都是白粉配色，就連她的金龜車也是白色配上粉紅色的愛心輪胎。

剛開始這麼做時，有不少人會嘲笑她，有些人會說她應該要成熟一點，為什麼還在玩玩具，但是她卻覺得這麼做療癒了她心中的內在小孩。有些人會質疑，這樣的房子應該沒有男人敢住，認為迪娜會很難找到她心目中的「肯尼」，不過迪娜不以為意。

她認為如果對方不能接受真實的自己，那不如分手，不要為了男人妥協放棄真實的自我，迪娜說自己有交往的對象，不過她並沒有邀請對方跟自己同居，而是以兩人都舒服的方式相處。

「我一輩子都在取悅其他人，現在我決定該是時候取悅我自己了」迪娜說。這樣的特殊愛好也讓她成為當地的名人，附近鄰居都叫她「粉紅女郎」，她認為自己的房子能為孩子帶來「魔法」，非常享受自己的生活。