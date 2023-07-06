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男子吃完海鮮狂嘔吐 檢查發現八爪章魚卡喉嚨

聯合新聞網／ 綜合報導
新加坡一名男子出現吞嚥困難、嘔吐症狀，沒想到竟是章魚卡在食道造成。圖擷自紐約郵報
新加坡一名男子出現吞嚥困難、嘔吐症狀，沒想到竟是章魚卡在食道造成。圖擷自紐約郵報

新加坡一名男子日前吃完海鮮後身體不適到醫院檢查，沒想到醫生一看才發現他的喉嚨卡了一隻章魚

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名不具名的男子在餐廳吃了海鮮，沒想到吃完飯以後就開始嘔吐，甚至還出現吞嚥困難的情形，於是趕緊到陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital）檢查。

醫生一開始用電腦斷層掃瞄時，只發現男子食道內有個密度很高的腫塊，在進一步用上消化道內視鏡檢查後，才發現男子的食道卡了一隻章魚，觸手全都還好好的向外伸，畫面看起來宛如科幻恐怖片。

由於這隻章魚卡得實在太緊，醫生嘗試或推或拉章魚都動彈不得，最後是用內視鏡和鑷子才將章魚取出。幸好異物取出後患者恢復良好，兩天後就出院回家休養。

醫生受訪時表示，食物阻塞是很常見的情形，不過通常八到九成病患卡住的食物後來都會自然排出，只有10%-20%需要內視鏡處理。醫生一般都會先用推拉的方式處置，雖然過程中可能會用力過猛導致食道穿孔，但這種方法成功機率較高。

南韓知名料理生章魚通常是將章魚切成小塊生吃，不過由於章魚複雜的神經系統，這些觸爪即使被切下後依然會在盤中蠕動，吸盤也可能附著在食道，每年約有6人因為食用生章魚窒息死亡。

新加坡 章魚 海鮮 餐廳

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