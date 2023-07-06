重考44次仍不放棄！62歲日男崇拜文豪「堅持拼上東大」

東京大學是日本最高學府，只有少數菁英才能夠考取東大。一般人即使想要嘗試，不過如果幾次沒有成功考取，通常就會選擇轉往其他學校等等。然而，有一位奇特的中年男子吉米先生（ジミーさん，暫譯），卻堅持一定非考上東大不考，為此甚至重考了44次，有著相當驚人的執著。

根據日本媒體「東洋經濟ONLINE」報導，吉米先生1961年4月29日出生，今年已經62歲了。他家中經營澡堂為生，他小時候經常也得幫忙，沒辦法專心唸書，成績一直維持在中段班水準。吉米先生高中時就讀一間私校，該私校依據學生成績，把班級分成英文字A到K班，而他就讀的則是E班。

此時，吉米先生愛上了文學，並且喜歡太宰治、芥川龍之介、川端康成、夏目漱石、三島由紀夫這些作家。而這些大文豪的共通之處，在於他們都是東京大學的學生，因此也讓吉米先生決定要挑戰東大，還找到一位當時就讀東大法學院的學生，來當他的家教。

然而，儘管在努力用功之下，吉米先生的成績明顯進步，但想要考上東大卻還是差一大截。特別是雖然數學、英文拿下高分，但日本史、世界史的部分卻完全不行。後來他雖然幾度重考，但某次因為受到電影影響，決定加入自衛隊工作，而暫時放下挑戰東大的夢想。

吉米先生在退伍後，先是活用英文能力到報社上班，不過之後生活並不順遂，曾經四度離婚，並輾轉做過工廠、柏青哥經營、電視台、宅急便等不同職業。47歲時，還因為腦中風住院過。後來他成了美術品鑑定師，專門買賣中國美術品，總算是比較穩定下來。

透過許多不同的工作經驗，也讓吉米先生接觸到一些年輕人。看到努力追夢的他們，讓吉米先生感到自己也必須面對挑戰，和他們互相較勁。而最直接的辦法，就是大學測驗。於是吉米先生決定再次挑戰東大考試，儘管目前仍然多次落榜，但他相信自己考不上的原因，在於還努力的不夠，認為只要多累積經驗，或許有朝一日，就能實現當年的夢想。