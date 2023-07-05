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對鮮肉公車司機一見鍾情 女子公車站大膽留言示愛

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇特對經過的公車司機一見鍾情，決定大膽在公車站牌留言追愛。圖擷自鏡報
蘇特對經過的公車司機一見鍾情，決定大膽在公車站牌留言追愛。圖擷自鏡報

英國一名女子對公車司機一見鍾情卻來不及留下他的聯絡方式，因此選擇用「尋人啟事」的方法在公車站牌貼紙條，引發網友熱議。

據《鏡報》（Mirror）報導，38歲的蘇特（Donna Suter）是兩個孩子的媽，不過目前已經單身5年了。7月2日她跟朋友一起到咖啡廳用餐，剛好一輛531路公車經過停在餐廳外面，吸引了蘇特的目光。

蘇特說她跟朋友都覺得那名公車司機身材健壯、長得很帥，當時蘇特的朋友向她打暗號要她上前要電話，沒想到蘇特還來不及動作公車就開走了。一開始兩人為了搞清楚公車司機的真實身份，原本還打算在原地等公車回頭，不過那班公車的路線特別長，所以兩人才決定要貼紙條尋人。

蘇特在紙條上寫下「嘿！健壯的公車司機，打給我！」並且在下方留下自己通常用來給網友的電話號碼。蘇特說當時她跟公車司機對到眼，她有對公車司機微笑，還比了打電話的手勢，所以她認為司機如果看到這張紙條一定會知道是她留言的。

這樣的舉動引來不少網友留言，有網友就說如果性別交換，男生這樣留言早就被罵翻了，也有網友說這種舉動很容易被當作變態，不過也有不少人支持蘇特，認為勇敢追愛沒有問題。

英國 公車 咖啡廳 紙條

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