想當「真人充氣娃娃」 女子砸400萬元整成「蕩婦芭比」

瑞典一名女子為了想成為「真人充氣娃娃」，過去十年來不斷整形，不惜砸下近13萬美元（約400萬元台幣）動手術。現在的她認為自己看起來就像個「芭比娃娃」，對自己的外表十分有自信，甚至還說未來也要讓女兒去整形。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，33歲的阿爾米拉 （Alicia Almira）一直以來都夢想成為看起來「很塑膠」的「真人充氣娃娃」，因為她認為這樣的外表既性感又夢幻。

阿爾米拉坦言自己已經對整形上癮，過去十年她做過兩次隆胸手術，並在額頭、眼睛、臉頰、下巴和嘴唇都注射過填充物，也整過鼻子、打過肉毒桿菌等等。這幾年她砸在整形上的錢高達近13萬美元，但是阿爾米拉認為沒有完美的外表，因此她還是一直追求「進化」。

阿爾米拉一直以來都喜歡極端的事物，因此她的假睫毛跟美甲都要做得越長越浮誇越好，身上的填充物也都是「整到極致」。她不諱言地說，自己從9歲就想成為「蕩婦」，現在可以靠誇張的外表在成人社群平台OnlyFans上賺錢很開心。

雖然有不少網友會留言批評阿爾米拉，不過她並不覺得自己的外表有什麼問題。她也提到，雖然她不想要女兒跟自己一樣，不過要是女兒有天如真的想要豐胸，她絕對會二話不說陪她去動手術。