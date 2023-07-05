快訊

熱門品項不賣了？阿堂鹹粥菜單藏玄機 鄉民一算大驚：漲到300元了

火烤地球！世界最熱之日，高溫為何打破百年紀錄？

侯友宜提早說九二共識 黨內：再不說恐連基本盤都不保

日本公園驚現「地攤牛郎」！網誇讚：神似男星山田涼介

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在新宿歌舞伎町上班的牛郎，因同業競爭激烈，突發奇想以紙板為招牌化身「地攤牛郎」。 示意圖／ingimage
一名在新宿歌舞伎町上班的牛郎，因同業競爭激烈，突發奇想以紙板為招牌化身「地攤牛郎」。 示意圖／ingimage

東京新宿歌舞伎町以牛郎文化聞名，聚集了200多家牛郎店，競爭十分激烈，據日媒《FRIDAY》報導，日前便有一名在歌舞伎町上班的牛郎，認為自己無法與其他優秀的牛郎相匹敵，便突發奇想以厚紙板為招牌在公園化身「地攤牛郎」，結果卻大受好評，網友狂讚「很有商業頭腦」。

日本牛郎文化源起於1960年代，至今已有數十年的歷史，而若要成為一名牛郎，得先經過嚴格訓練，如點菸、疊毛巾、倒酒等都多有講究，如何掌握聊天內容也隱藏著許多技巧，他們主要的工作內容是陪客人喝酒、聊天，且客人不能與他們有過多肢體接觸。

一般牛郎的收入主要是依客人點酒來抽成，而這名地攤牛郎收費每小時僅萬元日幣左右（約台幣2200元），酒水以客人自備為主，因此不會收很貴的酒水錢，也讓預算有限的客人能到他的攤位跟他聊天、喝酒。《FRIDAY》的報導中提到，他本人表示，目前賺到的錢都用在日常所需及債務，希望在還完債後能找個穩定的工作。

這名牛郎的事蹟也被轉載在FB「日本省錢小站」，許多網友都在留言區誇讚，「很有生意頭腦以後會很有出息」、「非常靈活的營業模式，且不用繳稅跟被店主抽成」、「商業小天才」、「很有商業頭腦呢」。

也有不少網友激動表示這位牛郎與日本知名男星山田涼介的長相十分相像，「剛剛一眼喵到超像山田涼介」、「長這樣都可以去傑尼斯了吧！」、「長這樣的話，我可以喔」、「確定不是涼介嗎」、「我第一眼看到像山田涼介，怎麼可能沒生意啊」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本

延伸閱讀

見廣末涼子出軌有感 78歲嬤投稿自曝外遇經歷「天國與地獄間」

花6000元看演唱會竟被「它」擋好擋滿 粉絲怨：以為在耶誕城

日本70歲男性「5成仍在工作」 這行業過半都是銀髮族

全家去日本「東京市區1日遊」怎麼玩？ 林氏璧曝「超精實行程」

相關新聞

日本公園驚現「地攤牛郎」！網誇讚：神似男星山田涼介

東京新宿歌舞伎町以牛郎文化聞名，聚集了200多家牛郎店，競爭十分激烈，據日媒livedoorNews報導，日前便有一名在歌舞伎町上班的牛郎，認為自己無法與其他優秀的牛郎相匹敵，便突發奇想以厚紙板為招牌化身「地攤牛郎」，結果卻大受好評，網友狂讚「很有商業頭腦」。

紐約吃熱狗大賽 「大白鯊」吞62個衛冕 女食神吃39個：對不起大家

紐約布魯克林(布碌崙)康尼島的國慶日傳統活動「Nathan's國際吃熱狗大賽」4日登場，雖未創下個人最佳成績，但女子組冠...

大胃王非人人能當！狂嗑熱狗堡不適…參賽者：我像垃圾

綽號「大白鯊」、2021年創下10分鐘吞下76個熱狗麵包世界紀錄的大胃王切斯納(Joey Chestnut)，4日在康尼...

男子17歲時出門遛狗失蹤 8年後離奇現身滿身傷

美國德州一名男子在17歲那年出門遛狗卻從此失蹤，八年來家人四處打聽他的下落都一無所獲。不過近期男子被發現還活著，只是身上滿是刀傷與瘀青，讓人不禁好奇男子的經歷。

短短半天浴室長出香菇 網友笑翻：免費加菜

澳洲一名網友在自家浴室門口發現，由於家中太過潮濕，門縫竟然在短短半天內長出香菇，讓看到的網友都笑翻直說「免費加菜了」。

就怕遇到老闆！粉絲請病假去看泰勒絲演唱會 「蒙面入場」被電視台逮到

美國音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的時代巡演本周末來到俄亥俄州辛辛那提開唱，當地電視台WKRC LOCAL 12到現場採訪早早前來排隊等候入場購買周邊商品的粉絲，竟訪到一名不願意露臉的匿名粉絲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦