日本公園驚現「地攤牛郎」！網誇讚：神似男星山田涼介

東京新宿歌舞伎町以牛郎文化聞名，聚集了200多家牛郎店，競爭十分激烈，據日媒《FRIDAY》報導，日前便有一名在歌舞伎町上班的牛郎，認為自己無法與其他優秀的牛郎相匹敵，便突發奇想以厚紙板為招牌在公園化身「地攤牛郎」，結果卻大受好評，網友狂讚「很有商業頭腦」。

日本牛郎文化源起於1960年代，至今已有數十年的歷史，而若要成為一名牛郎，得先經過嚴格訓練，如點菸、疊毛巾、倒酒等都多有講究，如何掌握聊天內容也隱藏著許多技巧，他們主要的工作內容是陪客人喝酒、聊天，且客人不能與他們有過多肢體接觸。

一般牛郎的收入主要是依客人點酒來抽成，而這名地攤牛郎收費每小時僅萬元日幣左右（約台幣2200元），酒水以客人自備為主，因此不會收很貴的酒水錢，也讓預算有限的客人能到他的攤位跟他聊天、喝酒。《FRIDAY》的報導中提到，他本人表示，目前賺到的錢都用在日常所需及債務，希望在還完債後能找個穩定的工作。

這名牛郎的事蹟也被轉載在FB「日本省錢小站」，許多網友都在留言區誇讚，「很有生意頭腦以後會很有出息」、「非常靈活的營業模式，且不用繳稅跟被店主抽成」、「商業小天才」、「很有商業頭腦呢」。

也有不少網友激動表示這位牛郎與日本知名男星山田涼介的長相十分相像，「剛剛一眼喵到超像山田涼介」、「長這樣都可以去傑尼斯了吧！」、「長這樣的話，我可以喔」、「確定不是涼介嗎」、「我第一眼看到像山田涼介，怎麼可能沒生意啊」。

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