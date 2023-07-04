新婚之夜不美滿？新娘因「1理由」拒洞房 新郎隔天火速提離婚

新婚燕爾，小兩口濃情蜜意原應是羨煞旁人，不過澳洲卻有一對新人在結婚後，隔天就提出了離婚，原來是新婚當晚新娘因太累而拒絕洞房，新郎心願未償，隔天竟然提出離婚。

《8視界新聞網》根據news.com.au報導，來自雪梨的雷切爾（Rachel）日前打電話至澳洲廣播名主持人艾比·查特菲爾德（Abbie Chatfield）的節目，分享了這段「最短的婚姻關係」。

雷切爾說，「我結婚甚至不到24小時，我的丈夫就想要離婚，我們在兩週後正式分居。」

她解釋，原因是婚禮當晚，當夫妻二人回到飯店房間，她沒能給予丈夫「想要的東西」。

在主持人的詢問下，女方承認丈夫當時想要的就是性行為，但是她當晚實在太累了，所以沒答應，而男方隔天便提出離婚。

雷切爾坦言，這突如其來的離婚讓她一度陷入痛苦之中，也令她迫不及待想離開這位新婚丈夫。

主持人：噁心且令人反感

在聽完女方的故事後，主持人查特菲爾德和廣播間的同事都難掩震驚，查特菲爾德直批「新郎可恨、噁心且令人反感」，並說自己能諒解女方，因為也有很多人因為新婚夜實在太累而不想從事性行為。

電台之後把這段採訪剪輯成短影片並上傳至社交媒體，引發網友熱議。「女方簡直逃過一劫」、「像他這樣的男人就一直單身吧」、「這絕對是瘋了，真是個狗屎般的傢伙」、「你不欠任何人一場性愛，包括你的丈夫」。

此外，也有網友分享新婚夜的趣事。「我一邊在拔掉頭髮上的83個髮夾，一邊看我老公哭著說他有多愛我後，就倒頭昏睡了」。

另一人則打趣道，「我老公在解開我禮服背後的3億顆釦子後就累壞了，根本沒力再幫我脫裙子，這也很浪漫吧。」

文章授權轉載自「8視界新聞網」