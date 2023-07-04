男子17歲時出門遛狗失蹤 8年後離奇現身滿身傷

美國德州一名男子在17歲那年出門遛狗卻從此失蹤，八年來家人四處打聽他的下落都一無所獲。不過近期男子被發現還活著，只是身上滿是刀傷與瘀青，讓人不禁好奇男子的經歷。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，2015年時，17歲的法里亞斯（Rudy Farias）出門遛狗，沒想到後來狗狗回家了，男子卻從此再也沒有出現。

在法里亞斯失蹤不久前，他的哥哥因為車禍意外喪生，法里亞斯更親眼目睹自己的哥哥過世，他失蹤時患有憂鬱症、焦慮症和創傷後壓力症候群（posttraumatic stress disorder，PTSD）。家人請休士頓當地的搜救組織Equu Search協尋，該組織認為法里亞斯可能是因為沒有服藥，精神狀況不好而迷路。

時至8年後的7月1日，有民眾經過教堂時發現一名年輕男子倒在教堂外不省人事，於是撥電話請警方到場協助將男子送醫。沒想到警方後來確認，發現這名男子就是當初失蹤的法里亞斯。法里亞斯被發現時精神及身體狀況都不好，他的頭髮上有血，身上也有多處割傷及瘀青，不過法里亞斯的家人仍非常開心他終於回家了。

搜救組織Equu Search負責人米勒（Tim Miller）受訪時表示，能夠找到法里亞斯簡直是奇蹟。當初他們耗費不少心力，循線不斷搜索都找不到法里亞斯，但現在他卻突然出現，真的是奇蹟發生。