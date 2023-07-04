短短半天浴室長出香菇 網友笑翻：免費加菜

澳洲一名網友在自家浴室門口發現，由於家中太過潮濕，門縫竟然在短短半天內長出香菇，讓看到的網友都笑翻直說「免費加菜了」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名澳洲網友在臉書上分享照片，表示發現自己家中竟然「長香菇」了。只見浴室門口的地毯及踢腳板之間長出了兩朵芥末黃的香菇，讓他超級崩潰，只好上網發問該怎麼辦。

這名網友表示，因為門縫的地毯太過潮濕，只要短短幾小時就可以長出香菇。他崩潰地發文說，明明早上出門什麼都還沒有，結果下午3點回到家「它們（香菇）已經這麼大了！」

不少網友看了也紛紛留言提供意見，有人開玩笑說這是幫原po免費加菜，也有網友分享自身經驗，留言表示自家也是浴室漏水，剛好牆壁結構中有木頭，木頭腐爛以後開始吸引白蟻，導致最後家中一堆白蟻。這名網友建議原po最好趕快處理漏水及潮溼的問題，因為他自己最後花了3萬美金（約93萬台幣）整修。

其他網友也表示，浴室防水如果沒做好，就很容易發霉導致家具腐爛，而且雖然表面上只是長出幾朵香菇，實際上該區域可能已經長滿黴菌，因此最好盡快處理。