快訊

法暴動加劇社會分裂！極右派為射殺青少年警察家人募得逾100萬歐元

西瓜不是第一！含水量最高的蔬果有哪些？吃蔬果有助補水嗎？

畢業門檻128學分卡死人？台大最「硬」這些系點出關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男友禁婚禮穿「白色婚紗」原因曝光 準新娘解婚約：噁心

香港01／ 喬納森／報導
外國1名準新娘在網上發文，指與交往6年的男友正籌備結婚，可是對方突然提出奇怪要求，指婚禮當日不准她穿白色婚紗行禮，令她感到莫名其妙。示意圖／ingimage
外國1名準新娘在網上發文，指與交往6年的男友正籌備結婚，可是對方突然提出奇怪要求，指婚禮當日不准她穿白色婚紗行禮，令她感到莫名其妙。示意圖／ingimage

外國1名準新娘在網上發文，指與交往6年的男友正籌備結婚，可是對方突然提出奇怪要求，指婚禮當日不准她穿白色婚紗行禮，令她感到莫名其妙。後來她才得知男友認為她在2人交往前已失去童貞，因當時已不是處女，故不配穿上代表「純潔」的白色婚紗。男友更將想法告知同事及母親，但連其母親都不認同，令他曾當場崩潰大哭。女子指男友的想法令她感到噁心，最終決定解除婚約。

綜合外媒報導，該名準新娘早前在Raddit發文，指自己在18歲時失去童貞，後來與前任男友分手，到21歲才結識現任男友，2人交往6年並已訂婚，婚禮將在10個月後舉行。

原po指婚期逼近，但男友突然向她提出奇怪要求，指不准她在婚禮當日穿著白色婚紗行禮，讓她感到莫名奇妙。本來她以為男友藝術感較強，或許擔心白色婚禮的視覺效果不佳，因此也沒多理會他，照樣在網上訂製白色婚紗，「到底有什麼大不了的？幾乎每個人在婚禮當天都穿白色的婚紗。」

而當男友知悉樓主堅持穿白色婚紗後大發脾氣，終坦白道出背後原因，指原po早已失去童貞，與他一起時已非處女，因此與代表「純潔」的白色不相配，如她堅持要穿白色婚紗，等同欺騙所有參與婚禮的賓客。

原po續指男友自爆已向將其想法告知同事及母親，但不獲母親認同，令他當場崩潰。而原po知道此事後，頓時覺得眼前的男友既陌生又可怕，他的想法讓她感到十分噁心，認為男友仍糾纏在他失去童貞一事上，顯得相當幼稚，因而決定解除婚約。

網友都十分支持樓主的決定，稱雙方一起已6年，彼此都知悉對方的過去，男方仍要求女友是「處女」的想法既守舊又屬大男人主義，「女友是否保持童貞，應在交往前已問清楚」、「價值觀不同，勉強在一起只會更辛苦」、「他嫌棄妳不純潔，還要嫁嗎？」、「這種男人不配有伴侶」。

延伸閱讀：

離譜！護士只顧傾電話　仲因1事關掉病人監察器　累85歲翁失救亡

請病假25年！女教師申退休揭教席被取消　怒告學校索$102萬薪金

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

男子當街被擄走片瘋傳！霸氣姊「肉身擋車」救弟 4壯男下場慘了

姐弟情深！馬來西亞1名華裔男子被3名男子當街強擄上私家車，其姐姐見狀即以「肉身」擋在車前，阻止私家車離開，而現場民眾聞訊後即時合力阻止，最終成功救人。警方接報趕到現場，將連同司機等共4名涉嫌擄人男子拘捕。

男友禁婚禮穿「白色婚紗」原因曝光 準新娘解婚約：噁心

外國1名準新娘在網上發文，指與交往6年的男友正籌備結婚，可是對方突然提出奇怪要求，指婚禮當日不准她穿白色婚紗行禮，令她感到莫名其妙。後來她才得知男友認為她在2人交往前已失去童貞，因當時已不是處女，故不配穿上代表「純潔」的白色婚紗。

百事可樂聯手美國頂尖烹飪學校推出「可樂茄汁」 限量供應1天

美國百事可樂公司（PepsiCo）宣布，與美國烹飪學院（Culinary Institute of America）合作研發的首款醬汁——「百事可樂茄汁」（Pepsi Colachup）將與客顧見面。它以獨有配方融合可樂和番茄醬，暫時僅在7月4日限量供應1天。

影／天氣太熱凍末條？ 鱷魚穿過狗門溜進民宅納涼被逮

美國一對夫婦日前大吃一驚地發現，有條大約1.5公尺長的鱷魚溜進了他們位於路易斯安納州的新家。獲報前來處理的動物專家表示，...

全場尷尬！她看屋發現堆滿垃圾雜物 房客只穿內褲癱沙發呼呼大睡

英國一名女子在房仲陪同下前往看房，沒想到進到屋內不只滿屋的垃圾，現任住戶還只穿內褲「春光外洩」的在沙發上睡覺，令在場所有人超級傻眼。

女兒的哥哥其實是「捐精生父」 她上網求救：該不該說？

國外一名匿名讀者向媒體投稿，表示自己跟丈夫因為無法生育，為了想要小孩竟突發奇想用「兒子」的精子懷孕，現在女兒已經30歲，女子卻不知道該怎麼告訴她「哥哥其實是爸爸」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦