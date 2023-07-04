男友禁婚禮穿「白色婚紗」原因曝光 準新娘解婚約：噁心

外國1名準新娘在網上發文，指與交往6年的男友正籌備結婚，可是對方突然提出奇怪要求，指婚禮當日不准她穿白色婚紗行禮，令她感到莫名其妙。後來她才得知男友認為她在2人交往前已失去童貞，因當時已不是處女，故不配穿上代表「純潔」的白色婚紗。男友更將想法告知同事及母親，但連其母親都不認同，令他曾當場崩潰大哭。女子指男友的想法令她感到噁心，最終決定解除婚約。

綜合外媒報導，該名準新娘早前在Raddit發文，指自己在18歲時失去童貞，後來與前任男友分手，到21歲才結識現任男友，2人交往6年並已訂婚，婚禮將在10個月後舉行。

原po指婚期逼近，但男友突然向她提出奇怪要求，指不准她在婚禮當日穿著白色婚紗行禮，讓她感到莫名奇妙。本來她以為男友藝術感較強，或許擔心白色婚禮的視覺效果不佳，因此也沒多理會他，照樣在網上訂製白色婚紗，「到底有什麼大不了的？幾乎每個人在婚禮當天都穿白色的婚紗。」

而當男友知悉樓主堅持穿白色婚紗後大發脾氣，終坦白道出背後原因，指原po早已失去童貞，與他一起時已非處女，因此與代表「純潔」的白色不相配，如她堅持要穿白色婚紗，等同欺騙所有參與婚禮的賓客。

原po續指男友自爆已向將其想法告知同事及母親，但不獲母親認同，令他當場崩潰。而原po知道此事後，頓時覺得眼前的男友既陌生又可怕，他的想法讓她感到十分噁心，認為男友仍糾纏在他失去童貞一事上，顯得相當幼稚，因而決定解除婚約。

網友都十分支持樓主的決定，稱雙方一起已6年，彼此都知悉對方的過去，男方仍要求女友是「處女」的想法既守舊又屬大男人主義，「女友是否保持童貞，應在交往前已問清楚」、「價值觀不同，勉強在一起只會更辛苦」、「他嫌棄妳不純潔，還要嫁嗎？」、「這種男人不配有伴侶」。

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文章授權轉載自《香港01》