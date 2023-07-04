男子當街被擄走片瘋傳！霸氣姊「肉身擋車」救弟 4壯男下場慘了

姐弟情深！馬來西亞1名華裔男子被3名男子當街強擄上私家車，其姐姐見狀即以「肉身」擋在車前，阻止私家車離開，而現場民眾聞訊後即時合力阻止，最終成功救人。警方接報趕到現場，將連同司機等共4名涉嫌擄人男子拘捕。

綜合外媒報導，事發6月26日下午約2時，地點在檳城高淵港口一條小巷。從影片見到，3名壯漢把1名華裔男子強擄上黑色私家車後，準備離開現場，男子姐姐見狀，即時以「肉身」擋在車前阻止離開，並大聲求救。

附近民眾見狀，紛紛伸出援手包圍私家車，以「人肉城牆」阻擋，私家車無法前行或倒退，壯漢唯有「放人」。

據報導，被擄男子的哥哥獲悉事件後，也馬上趕到警局求助，警員趕往現場當場拘捕涉嫌擄人綁架的壯漢。警方初步調查指出，事主因拖欠債務引發糾紛，事發時私家車內有4名男子，有壯漢把男事主拉上車「談判」，結果被男事主的姐姐用「肉身」擋車，加上現場民眾協助，令4名壯漢擄人不成反被捕。

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文章授權轉載自《香港01》