百事可樂聯手美國頂尖烹飪學校推出「可樂茄汁」 限量供應1天
美國百事可樂公司（PepsiCo）宣布，與美國烹飪學院（Culinary Institute of America）合作研發的首款醬汁——「百事可樂茄汁」（Pepsi Colachup）將與客顧見面。它以獨有配方融合可樂和番茄醬，暫時僅在7月4日限量供應1天。
Culinary Institute of America原名美國烹飪研究員，是美國最佳烹飪學校。
百事高級總監丹齊（Jenny Danzi）稱，醬汁以份量減少了的百事可樂開始，加入多種成分，例如煙熏番茄，混合香料，包括肉桂、百里香、牛至和辣椒粉，再加入加洋蔥和番茄醬。
他說，研發這款醬汁，旨在製作出一種革命性的新型調味料，增強百事可樂濃郁的焦糖味和柑橘味，而這種混合口味，是專為帶出熱狗的辛辣味道而設計的。
「百事可樂茄汁」會在4日美國獨立日於紐約市（New York City）、鳳凰城（Phoenix）、明尼亞波里斯（Minneapolis）、底特律（Detroit）4個棒球場供應1天。暫未知它會否正式面市。
Twitter網民對這款新醬汁反應兩極。百事公司則在文中表示，若想一嚐「可樂茄汁」滋味，可在上述棒球場尋找「試食車」蹤影。
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文章授權轉載自《香港01》
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