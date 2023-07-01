快訊

金曲34／已逝林秋離獲頒特別貢獻獎、JJ高歌金曲串燒 得獎名單不斷更新

深入台南挖綠營票倉？柯文哲明與「最強里長」碰面

中職／丘總為投手犯規上場爭 走到快線邊主審才回頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全場尷尬！她看屋發現堆滿垃圾雜物 房客只穿內褲癱沙發呼呼大睡

聯合新聞網／ 綜合報導
一行人進入屋內時房客還在沙發上睡覺，四處也擺滿雜物及垃圾。圖擷自紐約郵報
一行人進入屋內時房客還在沙發上睡覺，四處也擺滿雜物及垃圾。圖擷自紐約郵報

英國一名女子在房仲陪同下前往看房，沒想到進到屋內不只滿屋的垃圾，現任住戶還只穿內褲「春光外洩」的在沙發上睡覺，令在場所有人超級傻眼。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，艾略特（Katie Elliott）日前為了找房連絡上房仲，房仲介紹給她們一戶有三個房間的住宅，於是艾略特便安排時間前往看房。

在一行人準備進屋前，艾略特就覺得房仲臉色怪怪的。當時房仲很尷尬地說，裡面可能會有點髒，現在的住戶有點誇張，希望艾略特不要太介意。沒想到屋內的狀況真的很糟糕，讓艾略特跟朋友都看傻眼。

屋內不只地上到處散落著食物和其他雜物等垃圾，桌上也滿是喝完的空酒瓶、飲料杯、菸盒等等。不僅如此，當時一行人去看屋時已經是中午12點，現任房客卻好像不知道有人要來似的還在沙發上睡覺，且下半身只穿一條內褲，讓看見的人超級尷尬。

房仲一直試圖說服艾略特，表示這些髒東西都有辦法清乾淨，其實房子的狀況還可以，但艾略特跟朋友最後仍沒有搬進這間公寓。不少網友看了也紛紛留言，有一派網友認為是不是房仲沒有提前告知有人要看房，現任房客才會沒有整理，還躺在沙發上睡覺，不過也有不少網友表示，屋內的狀況真的太誇張，有人就開玩笑說「到底誰會把吃一半的鬆餅放在電腦上」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

房客

延伸閱讀

賦予新生命！她用「真豬屍體」做小豬撲滿 買家搶收藏

為符合自我性別認同 她用化學藥劑「閹割那話兒」送醫急救

交友不知怎麼開場？Z世代單身男女求愛金句曝光

女子海邊度假後皮膚長紅疹 檢驗竟發現寄生蟲腿上產卵

相關新聞

全場尷尬！她看屋發現堆滿垃圾雜物 房客只穿內褲癱沙發呼呼大睡

英國一名女子在房仲陪同下前往看房，沒想到進到屋內不只滿屋的垃圾，現任住戶還只穿內褲「春光外洩」的在沙發上睡覺，令在場所有人超級傻眼。

女兒的哥哥其實是「捐精生父」 她上網求救：該不該說？

國外一名匿名讀者向媒體投稿，表示自己跟丈夫因為無法生育，為了想要小孩竟突發奇想用「兒子」的精子懷孕，現在女兒已經30歲，女子卻不知道該怎麼告訴她「哥哥其實是爸爸」。

昔貪吃「滷的炸的都來！」她發憤減掉82公斤卻遭網友譏：贅皮像飛鼠

美國賓州一名正妹成功減掉182磅（約82.55公斤），在社群媒體上分享自己的減重成果，卻遭網友譏笑減肥後的贅皮「跟飛鼠一樣」。

關係超複雜！母隱瞞「借精生女」超懊悔 她叫了30年的哥哥竟是親父

英國一名女子身世複雜，自小呵護她成長的爸爸原來是她的祖父，而叫了30年的哥哥，才是她的親生父親。《8視界新聞網》據英國《每日郵報》報導，女子的生母過去30年，對這盤根錯節的家庭關係感到難以啟齒...

女子海邊度假後皮膚長紅疹 檢驗竟發現寄生蟲腿上產卵

英國一名女子到哥倫比亞度假，從沙灘遊玩回來以後卻發現腳上出現許多紅疹，每到夜深時更是奇癢無比。沒想到女子到醫院檢查後，發現腿部的紅疹不是單純的皮膚病，而是遭寄生蟲感染，而夜半腿癢則是因為寄生蟲都在半夜產卵。

為符合自我性別認同 她用化學藥劑「閹割那話兒」送醫急救

澳洲一名跨性別女性為了「自我閹割」，竟用化學藥劑淋自己的生殖器，導致私密處嚴重灼傷緊急送醫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦