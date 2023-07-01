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女兒的哥哥其實是「捐精生父」 她上網求救：該不該說？

聯合新聞網／ 綜合報導
女子用繼子的精子生下女兒，如今掙扎是否告訴女兒真相。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子用繼子的精子生下女兒，如今掙扎是否告訴女兒真相。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

國外一名匿名讀者向媒體投稿，表示自己跟丈夫因為無法生育，為了想要小孩竟突發奇想用「兒子」的精子懷孕，現在女兒已經30歲，女子卻不知道該怎麼告訴她「哥哥其實是爸爸」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名匿名的女子向雜誌《大西洋》（ The Atlantic）投稿，分享這段令人跌破眼鏡的經歷。女子表示，當年跟丈夫結婚時，丈夫已經有兩個孩子而且結紮了，相愛的兩人希望能夠再生一個孩子，於是開始尋找各種解決方法。

由於兩人想要擁有自家的基因，因此決定不要用精子銀行的精子，而是想到用自己繼子的精子。夫妻倆認為這樣孩子既能延續自家血統，又能擁有繼子的健康、聰明與個性，而繼子也同意捐精協助。

多年過去，用繼子的精子生下的女兒已經30歲，不過卻仍不知道自己的「真實身份」。投稿的女子非常掙扎，不知道自己究竟該不該告訴女兒，一直以來她稱呼的「哥哥」其實是爸爸，稱之為「爸爸」的其實血緣上來說算是她的「爺爺」。

不少網友看完文章都留言建議女子不要坦白，有網友就說，都已經30年過去了，既然大家都相安無事，何必給女兒增添心理負擔，要女子把這個秘密帶進墳墓。除此之外也有不少網友認為，女子想要坦承純粹是過不去自己心裡那關，不是為了女兒著想，這麼做有點自私，建議不要公開真相。

捐精

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