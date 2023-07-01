昔貪吃「滷的炸的都來！」她發憤減掉82公斤卻遭網友譏：贅皮像飛鼠

美國賓州一名正妹成功減掉182磅（約82.55公斤），在社群媒體上分享自己的減重成果，卻遭網友譏笑減肥後的贅皮「跟飛鼠一樣」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，27歲的金柏莉（Kimberly Nestorick）從有記憶以來就一直過重，由於疫情爆發時只能在家，餐餐都靠外送，更讓她一度胖到308磅（約139.7公斤）。當時金柏莉根本不覺得自己的生活型態有問題，如果同時想吃炸雞腿跟滷雞腿，會毫不猶豫的兩種都點，一點也不覺得這樣的飲食習慣不好。

後來金柏莉帶4歲的女兒到遊樂園玩，沒想到由於自己過重，安全帶根本綁不住她的腰圍，於是有很多遊樂設施都不能玩，這才敲醒了金柏莉心中的警鐘。

為了能夠擁有健康的身體，陪伴女兒做更多事情，她開始自己做飯，不喝含糖飲料，每週還會去健身房至少4次。靠著驚人的毅力和決心，金柏莉真的成功瘦下182磅，現在只剩下126磅（約57公斤），但身上也多了層層贅皮。

因為贅皮的面積實在太大，就像一塊防水布一樣蓋住她的身體，她每天都必須穿塑身衣才有辦法穿衣服，也要很努力保持清潔，才不會在皮膚縫隙處長疹子。

雖然成功減重十分激勵人心，卻也有不少網友取笑金柏莉，有人說金柏莉「自備降落傘」，也有人說這麼大片的贅皮讓她「好像飛鼠」。幸好金柏莉已經準備進行贅皮切除術，目前她也在募資平台上發起募款，希望能夠早日擺脫贅皮，恢復正常生活。