關係超複雜！母隱瞞「借精生女」超懊悔 她叫了30年的哥哥竟是親父
英國一名女子身世複雜，自小呵護她成長的爸爸原來是她的祖父，而叫了30年的哥哥，才是她的親生父親。
《8視界新聞網》據英國《每日郵報》報導，女子的生母過去30年，對這盤根錯節的家庭關係感到難以啟齒，近日匿名寫信到《大西洋月刊》家庭心理諮詢專欄尋求協助，才揭露了這段曲折的關係。
她表示，自己是丈夫的第二任妻子，在兩人結婚時，丈夫和前妻育有兩名孩子。
「我們婚後渴望擁有屬於自己的小孩，但礙於丈夫跟她結婚的幾年前進行了輸精管結紮手術，所以不得不尋求其他方法來完成這個心願。」
她坦言，夫妻倆不想透過精子銀行，因此懇求丈夫的兒子成為捐精者。
「當時，我們認為這是最好的決定，因為我們的小孩將（通過繼子捐出的精子）繼承我丈夫的基因，而且，我們對繼子的健康、個性和智力各方面都十分清楚。他也答應了這麼做。」
這名母親卻為此糾結了30年，她始終沒有勇氣向女兒說出實情，夫妻倆對此也感到非常焦慮和擔心。
「我真的不知要如何開口，讓女兒知道她一直叫的爸爸其實是她的祖父，而她的哥哥才是她的生父。」
她表示，丈夫希望告訴女兒實情的同時，更想女兒明白他永遠都是她的父親。
專家建議：先簡單清晰陳述事實再真誠對女兒道歉
對此，月刊專欄資深心理治療師戈特利布（Lori Gottlieb）回應說，這名女子的女兒將被迫面對兩個事實，除了生父的身份，還有她稱為父母的人，已經欺瞞她30年。
戈特利佈建議，夫妻倆盡可能簡單清晰地陳述事實，然後真誠對女兒作出道歉。
同時，她敦促這名母親為自己從一開始就隱瞞女兒實情負起全責，而不是找藉口來掩飾對女兒造成的傷害。
她也希望這名母親與女兒坦誠相待時，開始時盡量少說話，多優先考慮和觀察女兒的想法。
戈特利布也提醒夫妻倆，若決定把事情公諸於世，也必須提前知會繼子。「如果繼子已是有家庭的人，可以讓他提前和他的妻子溝通，以避免衍生更多家庭糾紛。」
文章授權轉載自「8視界新聞網」
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