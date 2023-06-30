女子海邊度假後皮膚長紅疹 檢驗竟發現寄生蟲腿上產卵

英國一名女子到哥倫比亞度假，從沙灘遊玩回來以後卻發現腳上出現許多紅疹，每到夜深時更是奇癢無比。沒想到女子到醫院檢查後，發現腿部的紅疹不是單純的皮膚病，而是遭寄生蟲感染，而夜半腿癢則是因為寄生蟲都在半夜產卵。

據《鏡報》（Mirror）報導，27歲的戈梅斯（Marystella Gomez）前陣子到哥倫比亞的海邊玩耍，回到家以後腿上卻開始出現紅斑，最後面積越來越大，變成一大片紅疹。剛開始醫生檢查告訴她可能是過敏或真菌感染，戈梅斯也就沒放在心上。

不過治療一陣子之後，戈梅斯的患處都不見好轉，每天到了半夜還會超級的癢，讓她忍不住一直抓更讓患處惡化，於是她便決定再到醫院的皮膚科檢查。沒想到醫生檢查以後才知道，戈梅斯的紅疹並不是真菌感染或過敏，而是被一種叫做鉤蟲的寄生蟲感染。

這種皮膚病稱為「皮膚幼蟲移行症」（cutaneous larva migrans），通常是寄生蟲的幼蟲鑽入皮膚爬行造成的。感染這種病症會造成患處皮膚薄薄隆起，並感到嚴重搔癢。一般情況下這些幼蟲會在兩到八週之間死亡，症狀也就隨即消失。幸好戈梅斯的症狀也在醫生開立藥物後順利痊癒，結束一場虛驚。