為符合自我性別認同 她用化學藥劑「閹割那話兒」送醫急救

澳洲一名跨性別女性為了「自我閹割」，竟用化學藥劑淋自己的生殖器，導致私密處嚴重灼傷緊急送醫。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起病例刊登在醫學期刊《泌尿學病例報告》（Urology Case Reports）中。研究報告指出，這名57歲的跨性別女性在出生時的生理性別為男性，不過她一直都覺得自己出生在錯誤的身體裡。

報告指出，在澳洲進行性別重置手術並不在健保負擔的範圍，如果民眾想要變性，必須自己到私立醫院就醫。不過在私立醫院動手術不只費用高昂，還需要排隊等候，不知何時才能輪到自己，可能才會造成這名患者DIY「自宮」。

據報患者一直都有持續接受雄激素剝奪療法（androgen deprivation therapy），透過這種療法可以減少臉部及身體的毛髮，讓聲音變高、影響睪固酮等等，不過因為患者後來搬到郊區，因此便沒有持續接受治療。

目前仍未釐清患者究竟是用什麼化學藥劑「閹割」，不過到達醫院時她的陰莖尖端已有部分組織壞死，也有多處灼傷、腫脹和發紅。住院7天後生殖器受傷處仍持續壞死，醫療團隊只好緊急手術切除陰莖。

目前患者已經出院並轉診到較有經驗處理跨性別手術的院所，未來可能還會進行陰道成形術等性別重置手術。