為治療結巴…3歲男童動手術「包皮也沒了」 醫院下場慘兮兮

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印度一名3歲的男童因結巴到醫院動手術，沒想到竟被割了包皮。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
印度一名3歲的男童因結巴到醫院動手術，沒想到竟被割了包皮。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

印度一名3歲的男童到醫院動舌頭手術，豈料卻被割了包皮，當地政府取消院方營業執照。

《8視界新聞網》根據印度新德里電視台NDTV報導，這家醫院是位於北方邦的M Khan Hospital。

本月23日，男童因為結巴問題，到醫院接受舌頭手術，但是家人在術後發現，醫生為他割了包皮，因此向警方報案。

這起事件引發民眾不滿，紛紛到醫院外示威。

北方邦副首席部長佈拉傑什·帕塔克（Brajesh Pathak）已經下令取消醫院的營業執照，並且派遣團隊前去調查。

醫院首席醫療官巴爾比爾·辛格（Balbir Singh）醫生指出，他們已向所有醫生、員工和男童家人錄口供。醫院所有文件也被扣留。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

印度 手術

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