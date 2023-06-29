快訊

新受害者發聲！網紅公開「色狼相簿」淚訴遭性侵2次 加碼爆NONO賣雞排惡行

孕期超怪症狀「聞到老公味道就噁心」 夫妻：連接吻都沒辦法

聯合新聞網／ 綜合報導
為了讓杜瑟爾（右）舒服一點，她的丈夫（左）每天要刷4次牙。圖擷自紐約郵報
為了讓杜瑟爾（右）舒服一點，她的丈夫（左）每天要刷4次牙。圖擷自紐約郵報

澳洲一名女子在懷孕期間除了孕吐之外還出現超奇怪症狀，只要聞到丈夫身上的味道就會反胃噁心，導致兩人在孕期之間相敬如賓，連接吻都沒辦法。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，25歲的杜瑟爾（Maxi Ducer）在2020年時懷了第一個孩子。當時兩人剛結婚不久，正值新婚甜蜜時期，但是杜瑟爾懷孕以後卻開始覺得丈夫的嘴巴超臭，令她心生厭惡，甚至一度懷疑自己該不會「不愛他了」。

杜瑟爾說當時她覺得老公的嘴巴奇臭無比，就像一個月沒刷牙還吃一堆垃圾食物一樣臭，比平常早上睡醒的口臭還要難聞，常常讓她噁心想吐。由於兩個人表達愛的方式都是肢體接觸，因此這樣的變化也為兩人帶來不少挑戰。

為了能夠親吻妻子，杜瑟爾的丈夫當時每天刷牙四次，不過依然無法克服荷爾蒙帶來的影響。杜瑟爾說自己當時巴不得快點生下寶寶，也還好這樣的情況在寶寶生下後解除了。

不過現在杜瑟爾又懷了第二胎女嬰，她說自己當時一感覺丈夫口氣變化，都還沒驗孕就知道自己又懷孕了。現在兩人滿心期待十月生下寶寶，好再次透過接吻對彼此表達愛意。

延伸閱讀

出門被誤認「父女」好尷尬 夫妻相差26歲仍相知相惜25年

受母親鼓舞當飛行員 如今母女一同擔任正副機長飛行感動眾人

不滿隔壁樹長到自己家 鄰居直接從中「砍半」形成奇景

常搭飛機注意！機上也要防曬 專家曝空服員罹癌機率高出兩倍

相關新聞

「暗黑身分」遭揭露！芭蕾老師被揪出下海拍AV 她苦認上課氣氛變了

小孩的才藝班老師竟藏有「暗黑身分」？日本成人產業發展蓬勃，片商也網羅各界人才拍片，以滿足觀眾的需求。日前，日本一間芭蕾教室發現任職的女老師「身分不單純」，過去曾以芭蕾女伶的身分拍攝成人片，且推特上也有許多赤裸的照片...

孕期超怪症狀「聞到老公味道就噁心」 夫妻：連接吻都沒辦法

澳洲一名女子在懷孕期間除了孕吐之外還出現超奇怪症狀，只要聞到丈夫身上的味道就會反胃噁心，導致兩人在孕期之間相敬如賓，連接吻都沒辦法。

賦予新生命！她用「真豬屍體」做小豬撲滿 買家搶收藏

美國亞利桑那州一名女子在四年前愛上製作標本，靈機一動用小豬的標本做成「真小豬撲滿」，意外獲得不少買家喜愛收購。

驚人緣分！女子準備婚禮翻舊照 發現「未來婆婆」早在出生那天出現

美國猶他州一名人妻先前與另一半準備婚禮時，為了製作婚禮影片開始翻找舊照，發現未來婆婆竟是當時接生她的助產士，這段美好的緣分讓一家人感到相當驚喜...

日本傳統工藝告急！職人木魚「製作十年賣百萬日幣」乏人問津

「木魚」是寺廟裡常見的道具，當提到木魚時，或許不少人就會立刻浮現和尚一邊誦經，一邊敲打著木魚的畫面。在佛教盛行的日本，儘管有許多和尚會需要木魚，但「日本製」木魚卻因為價格太過高昂，近來市場逐漸萎縮，面臨斷炊的危機。

男子腹痛就醫竟驗出「懷孕陽性」！罕見醫學異常現象嚇壞醫師

約旦一名42歲男子日前因腹痛求醫，檢查後發現孕婦測試呈現陽性反應，讓醫生們感到震驚和困惑。進一步測試顯示，該名男子的肝臟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦