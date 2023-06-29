孕期超怪症狀「聞到老公味道就噁心」 夫妻：連接吻都沒辦法

澳洲一名女子在懷孕期間除了孕吐之外還出現超奇怪症狀，只要聞到丈夫身上的味道就會反胃噁心，導致兩人在孕期之間相敬如賓，連接吻都沒辦法。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，25歲的杜瑟爾（Maxi Ducer）在2020年時懷了第一個孩子。當時兩人剛結婚不久，正值新婚甜蜜時期，但是杜瑟爾懷孕以後卻開始覺得丈夫的嘴巴超臭，令她心生厭惡，甚至一度懷疑自己該不會「不愛他了」。

杜瑟爾說當時她覺得老公的嘴巴奇臭無比，就像一個月沒刷牙還吃一堆垃圾食物一樣臭，比平常早上睡醒的口臭還要難聞，常常讓她噁心想吐。由於兩個人表達愛的方式都是肢體接觸，因此這樣的變化也為兩人帶來不少挑戰。

為了能夠親吻妻子，杜瑟爾的丈夫當時每天刷牙四次，不過依然無法克服荷爾蒙帶來的影響。杜瑟爾說自己當時巴不得快點生下寶寶，也還好這樣的情況在寶寶生下後解除了。

不過現在杜瑟爾又懷了第二胎女嬰，她說自己當時一感覺丈夫口氣變化，都還沒驗孕就知道自己又懷孕了。現在兩人滿心期待十月生下寶寶，好再次透過接吻對彼此表達愛意。