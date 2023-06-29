「暗黑身分」遭揭露！芭蕾老師被揪出下海拍AV 她苦認上課氣氛變了

小孩的才藝班老師竟藏有「暗黑身分」？日本成人產業發展蓬勃，片商也網羅各界人才拍片，以滿足觀眾的需求。日前，日本一間芭蕾教室發現任職的女老師「身分不單純」，過去曾以芭蕾女伶的身分拍攝成人片，且推特上也有許多赤裸的照片。此經歷曝光後，該名女老師因輿論壓力被迫辭職，這事件也在網路上引發討論。

藤環奈（藤かんな）去年踏入日本「暗黑界」，並在7月時以「國立大學畢業生、芭蕾女伶」的身分宣傳，拍攝人生第一部AV作品。除了擔任AV女優外，藤環奈還有另外在芭蕾教室兼差，負責教女學生們跳芭蕾舞，不料今年6月她卻被挖出「暗黑身分」，不僅排課時間被壓縮，連上課的氣氛也跟著變調，教室內總會異常安靜。

藤環奈也在推特上分享過程，本月25日，芭蕾教室發現她拍攝過成人影片，並試探性地向她問話。27日她被找去約談，更有人以「因為我認為學生和家長可能會感到不舒服」為由，希望她能夠離開這個工作環境，因不堪輿論與職場壓力，藤環奈在當天正式請辭，離開了照顧她8年的芭蕾教室。

消息曝光後也在網路上掀起討論，日本網友也呈現兩極看法，有人認為兼差沒有任何問題，「做自己想做的事，無論從事什麼職業，都應該對自己的工作感到自豪」、「雖然拍過AV，但也能好好地教芭蕾吧？」，也有人認為會反感是很正常的事，「一開始我覺得沒什麼關係，但她拍的AV內容與芭蕾有關，有些人可能會覺得厭惡」、「畢竟是18禁的工作，需要和孩子們接觸的話，的確是應該要避開才好」。

雖然被迫離開芭蕾教室，但藤環奈仍會在AV界活躍。繼出道作品在網路上獲得不錯的回響後，藤環奈近日在推特預告，將會發表第二部作品，且主題仍與芭蕾舞有關。