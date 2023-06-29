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日本傳統工藝告急！職人木魚「製作十年賣百萬日幣」乏人問津

聯合新聞網／ 綜合報導
日製國產木魚被訂為愛知縣傳統工藝品，但因價格不斐缺乏買主。圖擷自youtube
日製國產木魚被訂為愛知縣傳統工藝品，但因價格不斐缺乏買主。圖擷自youtube

「木魚」是寺廟裡常見的道具，當提到木魚時，或許不少人就會立刻浮現和尚一邊誦經，一邊敲打著木魚的畫面。在佛教盛行的日本，儘管有許多和尚會需要木魚，但「日本製」木魚卻因為價格太過高昂，近來市場逐漸萎縮，面臨斷炊的危機。

根據日本媒體「名古屋電視台」報導，如今日本國內還有在製造木魚的地方，只剩下愛知縣而已。例如愛知縣愛西市，就有一家傳承三代，擁有約100年歷史的「市川木魚製造所」。而愛知縣的「尾張佛具」，也有正式登錄為該縣的傳統工藝品。

木魚職人市川幸造指出，要製作一個木魚可不容易。首先採伐木材後，得先讓木頭先「沉睡」約2到3年，並大略雕琢出輪廓。接著又得花7到10年使木材乾燥，之後再雕刻花紋。一般花紋都會採用「魚躍龍門」的意象繪製，讓修行的和尚能夠奮發向上，有朝一日成為得道高僧。

由於製作曠日廢時，日本職人所做的木魚自然也不便宜。一顆木魚的價格，竟然就高達數百萬至上千萬日幣不等（日幣100萬約等於新台幣212萬）。而要讓新入行的人熟悉木魚製作流程，自然也得花上十幾年。現年56歲的市川幸造，如今也面臨必須尋找繼承人的問題。

但是，現代會在家中設置佛譚的人越來越少，加上日本精緻木魚的價格實在太貴，市面上不少消費者會轉而購買便宜的進口木魚，讓日製木魚的銷路大受影響，因此也很難找到年輕後繼者繼承這項事業。

不過也有木魚業者為了打破這個困境，轉而製造體積比較小，造型可愛的木魚。例如「深田木工所」的師傅深田仲司就表示，他希望木魚除了佛具之外，也可以被當作「敲打樂器」看待，讓一般人接觸到精緻木魚的美妙音色。他的木魚除了在網路販售之外，也成為名古屋市故鄉納稅的贈品之一，希望能改變大眾對於木魚的既定印象。

日本 佛教

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