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好姊妹也不行！昔日同窗「硬拔丈夫戒指」惹怒人妻徹底絕交

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性才剛結婚不久，好友竟在她面前拔掉丈夫戒指。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性才剛結婚不久，好友竟在她面前拔掉丈夫戒指。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

雖然朋友之前感情夠好，彼此間可以開開無傷大雅的小玩笑，但如果玩笑開得太過頭，那麼無論是交情多好的朋友，都有反目成仇的可能。特別是與異性感情相關的問題上，更是要謹言慎行，否則一不小心，就有可能彼此撕破臉。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位現年40多歲，從事醫療業的女性，28年前結婚並舉行了典禮。當時她邀請了一位學生時代，曾經一同住在宿舍的同窗好友參加婚禮，而那位同窗因為住處比較遠，於是在婚禮結束當晚，就先借住在女性的家中。

正當女性、新婚丈夫和同窗一同吃晚餐時，同窗一直對女性丈夫手上的戒指頗感興趣。結果看著看著，她突然把丈夫的戒指拔下來，並且套在自己手指上。雖然只試戴一下，但這突然其來的舉動，讓女性非常不高興，認為才剛發過終身誓言的信物，就這樣被糟蹋玩弄了。

事件發生後，女性便開始刻意疏遠這位同窗。即便對方在過年時有寄賀卡，她還是沒有多做回應。後來她更聽說，這位同窗因為類似輕佻的事情太常見，導致她身邊的友人一個個離他遠去，讓她覺得果然是自作自受。

日本 結婚 婚禮

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