大喜變大悲…美國女子結婚一小時後「就變寡婦」 丈夫死因曝光

美國內布拉斯加州一名女子結婚一小時後，丈夫突然暴斃，她才剛升格為人妻就成了寡婦。

《8視界新聞網》根據KETV電視台報導，來自奧馬哈的約翰尼·梅伊（Johnnie Mae）最近剛失去兩名至親，包括她的父親，所以這對新人非常期待著婚禮的到來。

沒有人會想像到，他們的婚禮竟然會以悲劇收場。

梅伊的朋友莫妮卡·米勒（Monica Miller）說，「這是托拉茲（新郎）一生中最快樂的一天，我可以看到他臉上的笑容，他是多麼地快樂。」

婚禮儀式剛結束，這對夫婦就到外面拍照，年僅48歲的新郎托拉茲·戴維斯（Toraze Davis）就因血栓而暴斃。

梅伊的朋友朱爾·羅伯森（Jewel Roberson）說，「他的心臟在4點35分停止跳動，也就是儀式開始後的一小時。」

這對夫妻的孩子、父母和親朋好友都參與了他們的婚禮，如今就得助她面對喪夫的悲痛。

羅伯森表示，梅伊是一個充滿愛心的人，但一生中卻經歷了這麼多苦難。

A groom in Nebraska died an hour after his wedding ceremony began.



According to an NBC news report, Toraze and Johnnie Mae Davis walked down the aisle last Monday and promised the rest of their lives to each other.https://t.co/EYuG7WhMbp pic.twitter.com/eUpU1a0gnq — Jamaica Observer (@JamaicaObserver) 2023年6月25日

文章授權轉載自「8視界新聞網」