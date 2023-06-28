大喜變大悲…美國女子結婚一小時後「就變寡婦」 丈夫死因曝光

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美國一名女子結婚一小時後，丈夫突然暴斃，才剛升格為人妻就成了寡婦。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
美國一名女子結婚一小時後，丈夫突然暴斃，才剛升格為人妻就成了寡婦。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

美國內布拉斯加州一名女子結婚一小時後，丈夫突然暴斃，她才剛升格為人妻就成了寡婦。

《8視界新聞網》根據KETV電視台報導，來自奧馬哈的約翰尼·梅伊（Johnnie Mae）最近剛失去兩名至親，包括她的父親，所以這對新人非常期待著婚禮的到來。

沒有人會想像到，他們的婚禮竟然會以悲劇收場。

梅伊的朋友莫妮卡·米勒（Monica Miller）說，「這是托拉茲（新郎）一生中最快樂的一天，我可以看到他臉上的笑容，他是多麼地快樂。」

婚禮儀式剛結束，這對夫婦就到外面拍照，年僅48歲的新郎托拉茲·戴維斯（Toraze Davis）就因血栓而暴斃。

梅伊的朋友朱爾·羅伯森（Jewel Roberson）說，「他的心臟在4點35分停止跳動，也就是儀式開始後的一小時。」

這對夫妻的孩子、父母和親朋好友都參與了他們的婚禮，如今就得助她面對喪夫的悲痛。

羅伯森表示，梅伊是一個充滿愛心的人，但一生中卻經歷了這麼多苦難。

文章授權轉載自「8視界新聞網」

美國 婚禮 結婚 血栓

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